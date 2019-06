Rutte zegt opnieuw sorry: 'Dit heeft alle elementen van een crisis'

Premier Mark Rutte heeft dinsdagavond tijdens het Kamerdebat over de gaswinning in de provincie Groningen wederom zijn excuses aangeboden voor de aardbevingsproblematiek.

Eerste verantwoording Rutte tijdens gasdebat

Het is voor het eerst dat Rutte zich tijdens een debat over de gaswinning en de versterkingsoperatie moet verantwoorden tegenover de Tweede Kamer.

Toen Rutte dinsdagavond voor het eerst het woord nam, gaf hij dit direct aan. 'We hebben het er wel eens over gehad bij de Algemene Beschouwingen en bij terugblikdebatten, maar niet specifiek bij een Groninger debat. Dit is voor het eerst.'

Rutte zegt sorry tijdens het gasdebat in de Tweede Kamer.

'Crisis in slow-motion'

'Ikzelf vind het verschrikkelijk', begint de premier tijdens zijn toelichting in het gasdebat. 'Wat er in Groningen nu gebeurt, wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd. Maar ook wat er de afgelopen 50 jaar is gebeurd. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemeende excuses aan.'

Dit is een crisis in slow-motion', zegt Rutte. 'Het heeft alle elementen van een crisis.'

Veiligheid lang geen rol

Volgens Rutte heeft de veiligheid van de Groningers heel lang geen rol gespeeld in de discussie over de gaswinning. 'Dat begon pas in de jaren tachtig. Het begon als iets moois, maar eindigt nu in een nachtmerrie. We hebben onderschat wat voor opgave hier voor ons lag. Het is echt niet goed ingeschat. Ook daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden.'

Het is nooit de bedoeling geweest om dingen te verergeren, stelt de premier. 'Dat schrijft minister Wiebes ook in zijn brief aan de kamer. We hebben te veel naar juridische elementen gekeken.'

Eerder excuses

Rutte bood al eens eerder zijn excuses aan voor de bevingsproblematiek. Dit was tijdens een televisie-optreden in Buitenhof in 2018. Ook toen vertelde de premier dat de veiligheid in Groningen lang geen groot thema is geweest.

