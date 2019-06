Nationale Ombudsman schrijft zorgenbrief: 'Geef vertrouwen aan Groningers'

'Zet vandaag nog stappen in het belang van de Groningers'. Dat schrijft de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een zorgenbrief aan de ministers Wiebes en Ollongren.

De brief (pdf) is ook gericht aan de Groninger politici die woensdag bestuurlijk overleg hebben over de aardbevingsproblematiek met de ministers.

'Door alle druk die iedereen heeft uitgeoefend op de ministers en bestuurders gebeurt er nu iets. Daarom ook deze brief van mij om de druk nog even stevig aan te zetten', legt de ombudsman uit.

Op gang komen

Van Zutphen was eind vorige maand nog in het aardbevingsgebied. Hij zei toen onder meer dat de schadeafhandeling onaanvaardbaar lang duurt en dat juridisch geneuzel over één enkele scheur maar eens afgelopen moet zijn.

'Het allerbelangrijkste is dat de schadeafhandeling echt op gang komt', legt Van Zutphen uit. 'Het zijn er veel te veel, ze blijven veel te lang liggen en er zitten veel te veel procedures omheen.'

Vertrouwen

'De Groningers hebben me verteld dat het niet om heel grote bedragen gaat, maar het duurt heel lang en steeds maar weer experts en uitstel. Het moet nu gewoon snel', zegt de ombudsman.

'We weten dat veel schades gewoon honderd procent worden vergoed. Betaal meteen en kijk achteraf of het goed gebruikt is.'



Als je begint met het geven van vertrouwen, misschien krijg je het dan ook terug Reinier van Zutphen - nationale ombudsman

Groningers betrekken

Van Zutphen pleit in de brief voor het betrekken van Groningers bij het proces.

'Vertrouwen is een belangrijk woord, maar dat is heel ver te zoeken in Groningen. Als je begint met geven, misschien krijg je het dan ook terug. Dus bestuurders: geef het vertrouwen. Het is hun provincie, zij wonen daar, zij weten het het beste.'

'Er is sprake van een crisis en dit maakt dat er een andere aanpak noodzakelijk is.'

Lees ook:

- 'Juridisch geneuzel over enkele scheur moet afgelopen zijn'

- Alles over de aardbevingen