Zorgen over Refaja: 'Krijgen wij de kneusjes onder de artsen?'

'U praat alsof het ziekenhuis erop vooruit gaat, maar dat is helemaal niet waar. Het is ongelooflijk hoe jullie staan te praten.'

Het is een opmerking vol frustratie van één van de aanwezigen op de bewonersbijeenkomst in Stadskanaal dinsdagavond.

Op tafel ligt het plan 'Zorg voor de Regio', dat ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars hebben opgesteld. Daarin staat dat patiënten uit Stadskanaal niet meer in het Refaja terecht kunnen voor acute operaties, spoedzorg en diagnoses waarbij een patiënt moet worden opgenomen. Daarvoor moeten ze naar Emmen, Assen of Scheemda.

Bezoek kan er niet komen

Tijdens zes bijeenkomsten in Groningen en Drenthe kunnen inwoners hun vragen, ideeën en zorgen kwijt. Maandagavond in Alteveer waren er niet meer dan twee belangstellenden; in Stadskanaal spreken twintig mensen mee. En die zijn bezorgd, bijvoorbeeld over de gevolgen voor familie van patiënten.

'Wat als mijn schoonmoeder opgenomen wordt en mijn schoonvader kan er niet komen, omdat de zorg buiten de regio is. En dan? Niet iedereen is even mobiel.'

Patiënt te lang onderweg

Ook de bereikbaarheid van de verder weg gelegen ziekenhuizen voor de patiënt zelf baart zorgen. 'Kunt u garanderen dat dit plan pas uitgevoerd wordt als de ambulancediensten er klaar voor zijn,' is een vraag. Die hebben nog niet genoeg personeel om extra ritten te kunnen doen. Ja, is het antwoord van Treant-voorman Rolf de Folter, want de ambulancediensten zitten ook om tafel.



Waar heb ik dan mijn opleiding voor gedaan! Dat wil je niet doen, dat is niks Verpleegkundige

Gaat levens kosten

Een vrouw waarschuwt dat deze verschuiving van ziekenhuiszorg levens gaat kosten. 'Mijn man is op tweede paasdag opgenomen. Ik heb hem zo goed als dood zien gaan. Ze hebben hem gelukkig terug kunnen halen. Maar ik had mijn man niet meer gehad als ik naar Emmen had gemoeten.'

Wij de kneusjes?

De opmerking dat alle goede artsen naar de grote ziekenhuizen vertrekken en 'wij de kneusjes krijgen' veegt bestuursvoorzitter De Folter resoluut van tafel. 'Dat is onjuist; ze hebben allemaal twaalf jaar opleiding achter de rug.'

Toch ziet een verpleegkundige in de zaal wel dat het verdwijnen van acute zorg gevolgen kan hebben voor het personeelsbestand. 'Ik blijf niet bij Refaja met alleen planbare zorg. Waar heb ik dan mijn opleiding voor gedaan! Dat wil je niet doen, dat is niks.'

Beroerte, hartaanval, astma

Een oud-collega van haar kijkt geschrokken als ze zich realiseert wat er allemaal verdwijnt.

'Mensen die een beroerte hebben gehad, mensen die een hartaanval hebben gehad, mensen met een astma-aanval. Die worden nu allemaal opgenomen hier, maar dat valt dus straks onder de acute zorg en dat gaat naar Emmen toe.'

Ruilen voor planbare zorg

Treant Zorggroep verzekert dat er wel wat voor terug komt. Operaties zonder spoed, planbare zorg dus. Gynaecoloog Laurens de Vries: 'Bijvoorbeeld verzakkingsoperaties, die gaan naar Hoogeveen en Stadskanaal. Want daar zijn splinternieuwe ok-complexen en in Emmen is hier ook geen plek voor.'

Kom te voet en gaat...

Maar het wantrouwen is diepgeworteld. 'Bij de fusie hadden we afgesproken: de specialist reist en niet de patiënt. En wat gaan we doen? Precies andersom. En dat voelt verrot.'

De plannenmakers hebben de zorgen en suggesties aangehoord en komen in juli met een verdere uitwerking.

Lees ook:

- Treant wil zo snel mogelijk af van spoedeisende hulp Refaja