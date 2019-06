Innovatiehub Veenkolonien moet regio werk brengen

De oprichting van de Innovatiehub Veenkoloniën is een feit. Dinsdagavond is de coöperatie gepresenteerd waar tien partijen de krachten hebben gebundeld.

De bedrijven SealteQ, Avitec, PuurIdee, Witec, ReinAdvies, de KredietUnie Veenkoloniën, de onderwijsinstellingen Noorderpoort en Ubbo Emmius, Rabobank Groningerland en de gemeente Stadskanaal zijn de partijen die de krachten gebundeld hebben om door middel van innovatie nieuwe werkgelegenheid in de Kanaalstreek en omstreken te creëren.

Ondernemers samen

'Wat we nodig hebben is, ondernemers: 'Toon commitment', zegt voorzitter Martin van der Leest.

'Als ondernemers bij elkaar zitten komen er hele mooie ideeën uit. Of ondernemers gaan er dan zelf mee aan de slag, of de ideeën worden in de coöperatie gestopt. Waar de coöperatie ook profiteert en geld gaat verdienen, en de coöperatie investeert het verdiende geld weer in nieuwe innovatie.'

Marktpotentie

'Het marktpotentieel van bedrijven die kunnen gaan meedenken is groot', schetst Van der Leest. 'Er zijn 15 ondernemersverenigingen die zo'n 1250 bedrijven herbergen. Die kunnen allemaal ideeën inbrengen bij de Innovatiewerkplaats', volgens Van der Leest.

De start van de Innovatiehub richt zich in eerste instantie op de Veenkoloniën. Toch sluit de eigenaar van SealteQ niet uit dat er op termijn verder gekeken wordt.

'Binnen twee uur zit je vanaf Stadskanaal in Amsterdam. Binnen twee uur zit je over de grens in een veel grotere wereld, bij Hamburg. Daar tussen ligt Bremen. Dat zijn grote kansen. Maar we houden het eerst regionaal, we gaan eerst hier aan de bak.'