Vooral het westen van onze provincie is slachtoffer geworden van de storm van dinsdagavond. De achtertuin van de familie Pettinga in Ezinge ligt bezaaid met bomen en takken. Tijdens de korte maar stevige onweersbui is één van de bomen van de buren in hun tuin beland.

Sandra Pettinga was zelf aan het werkzaam tijdens de storm, maar is direct naar huis gegaan nadat ze telefoon kreeg van haar kinderen. 'Ze belden me in paniek op: 'Mam er liggen takken door het dak!' Toen ben ik direct naar huis gegaan.'

Eenmaal thuis aangekomen kon ze gelukkig constateren dat er met de kinderen zelf niets aan de hand was, maar het had volgens haar niet veel gescheeld.



De schade van boven

Een wonder

'De takken zijn door het dak van de slaapkamer gegaan, een wonder dat het goed is gegaan. Mijn zoon slaapt daaronder,' laat Sandra weten.

Sandra is naast dat ze geschrokken is, enorm boos op haar buren. Volgens haar waarschuwt ze al enige tijd dat de bomen van de buren onveilig zijn. 'Als het stormt gaan wij in de tuin staan kijken of het allemaal wel goed gaat.'

Niet voor het eerst

'Het is een paar jaar geleden misgegaan en sindsdien zijn ze gezekerd met touwen, maar toch stonden we altijd met angst in de tuin. Regelmatig lagen we niet lekker op bed, pas als we weten hoe het er aan toe gaat in de tuin kunnen we rustig slapen.'



De overige bomen (Foto:Elwin Baas/RTV Noord)



Sandra heeft het al bij de gemeente aangegeven, maar die heeft er niets mee gedaan. Nu Ezinge van de gemeente Winsum is overgegaan naar de gemeente Westerkwartier hoopt ze dat de nieuwe gemeente wel wat doet aan haar bomen. 'We staan machteloos, die bomen zijn zo hoog.'



Lees ook:

- Brandweer: vooral stormschade in westen van Groningen

- Storm zorgt in hele provincie voor schade