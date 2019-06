Rondje Groningen: een wolk van een Hoofdstation (die de eindstreep niet haalde)

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Loten voor gevorderden

De amateurvoetbalteams van Sellingen en Westerbroek treffen elkaar in de nacompetitie. Alleen was de locatie nog onbekend. Gelukkig biedt loten dan uitkomst, en dat wordt uiterst serieus genomen.

2) Mooi of meh

De Grote Groninger Gebouwenenquête is een vast onderdeel van de jaarlijkse Dag van de Architectuur in Groningen. Er is ook dit jaar een overzicht met nieuw opgeleverde gebouwen, en onderstaand gebouw is er één van. Uiteindelijk beslist de jury, maar wat vind jij ervan?

3) Koop een strip, financier een rechtszaak

Je hebt ze vast wel gezien in de krant of op social media: de ludieke illustraties van Pluis Producties over gaswinning in Groningen. Pluis doneerde vijftien illustraties voor een veiling. Het Groninger Gasberaad gebruikt de opbrengst om hun rechtszaak tegen de NAM te financieren.

4) Een wolk van een Hoofdstation

Vorige week werd bekend dat Strukton Civiel de voorkeursaannemer is die de grootscheepse verbouw van het Hoofdstation in Groningen gaat uitvoeren. Het samenwerkingsverband Mobilis viel net buiten de boot. Zij hadden onderstaand ontwerp in gedachten: The Cloud.

5) Ongehoorzame scholekster

Verdere woorden zijn overbodig.



6) Red de sigaret

Althans, als het aan de FC Groningen-fans van de Noordtribune ligt. Zij zijn allerminst gecharmeerd van het rookverbod in eredivisie-stadions dat met ingang van volgend seizoen is afgekondigd.



7) Bizar toeval

In januari ontving de 98-jarige schrijfster Marga Minco de P.C. Hooft-oeuvreprijs. Die wordt sinds jaar en dag uitgereikt door stichtingsvoorzitter en Groningse hoogleraar Gillis Dorleijn, maar dat gebeurde deze keer niet. De twee zijn namelijk op een bizarre manier aan elkaar verbonden. De Volkskrant tekende dat verhaal op.



8) Giééééren in Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen viert op 13 juni haar 405-jarig bestaan met een lustrumgala. En wie kan dat feestelijker maken dan Geer? De UK Krant sprak met 'm.

9) Geen gras op Spotify

Ralf Poelmans Gras van het Noorderplantsoen staat niet op Spotify. En daar vinden ook wij wat van.



10) The Dead Zoo

Een nieuwe tentoonstelling in het Universiteitsmuseum Groningen: The Dead Zoo. Vanaf donderdag open voor het publiek. Speciaal voor mensen die niet van levende dieren houden. #nietvoederen

