Olaf Vos als Romeinse god Mercurius in voorstelling Totally Shifted

Deze maand komt ie tot leven in de voorstelling Totally Shifted. De Groningstalige zanger Olaf Vos debuteert als acteur in de rol van Mercurius.

405-jarig jubileum

De voorstelling Totally Shifted is in het kader van het 405-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen geschreven door Frank den Hollander en Jan Veldman.

'De voorstelling gaat over de relatie tussen studenten en Stadjers,' vertelt Frank den Hollander tijdens één van de repetities. 'Stadjers zijn vaak wat pissed over studenten: al die fietsen, te veel lawaai maar het eindigt allemaal heel grappig.'

Eerst alleen een vijgenblad

Voor het stuk is het Grand Theatre omgebouwd tot de Groninger binnenstad. In het gigantische decor herkennen we de automatiek op de hoek van de Grote Markt, een bekend café uit de Kromme Elleboog en, heel prominent, de gevel van de Korenbeurs.

Bovenop staat Olaf Vos in een nauwsluitend pak. 'Eerst stelden ze voor dat ik alleen een vijgenblad zou dragen maar dat werd me te gek,' vertelt de beginnende acteur.

Op acht meter hoogte in Grand Theatre

'Ik zag de oproep voor de audities', vertelt Vos in zijn kleedkamer. 'Dat lijkt me wel wat, een keer iets anders dan die muziek, dacht ik. Maar de audities waren op een dag dat ik niet kon en toen dacht ik ach laat ook maar. Tot Frank den Hollander me een paar weken later belde.'

En zodoende staat Vos de komende dagen op een klein plateautje in een zogenaamd naaktpak op acht meter hoogte in het Grand Theatre.

Regisseur Jack Nieborg

Totally Shifted wordt gemaakt door een mix van professionele en amateurtheatermakers. Regisseur is Jack Nieborg, de vaste regisseur van het Shakespearetheater in Diever. Vrijdagavond gaat Totally Shiftedin premiere.

Het stuk is tot en met 15 juni te zien in het Grand Theatre aan de Grote Markt in Groningen.