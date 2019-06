Hoe doen Groningse bierbrouwers het op Untappd?

Corviri is de enige Groningse bierbrouwer die terug te vinden is in de top honderd van meest gewaardeerde bierbrouwers.

Dat blijkt uit cijfers van Untappd, die door Pointer op een rij zijn gezet. Untappd is een app waarin bierliefhebbers met elkaar delen welke speciaalbieren ze hebben gedronken, waar ze dat hebben gedaan en hoe ze het biertje hebben gewaardeerd.

Gemiddeld geven gebruikers van Untappd Corviri 3,54 'doppen' (zeg sterren, red). Daarmee staan ze op een gedeelde 77e plaats van de ruim vijfhonderd brouwerijen die meer dan 250 waarderingen hebben gekregen.

Brouwerij Westerwolde en Punt zijn twee Groningse brouwers die in de top tweehonderd voorkomen. De andere bierbrouwers staan allemaal lager.

RTV Noord sprak met een viertal brouwers over hun werk en de ratings van Untappd.

Corviri: 77e plek, 3,54 sterren

Niek Hartman is de eigenaar van de Corviri Brouwerij. In het dagelijks leven werkt hij bij Paviljoen Appelbergen in Glimmen. Hij brouwt in de kelder van het paviljoen. Het is een kleine installatie, waar hij wekelijks zo'n 150 liter bier brouwt. 'Ik brouwde al een aantal jaren thuis als hobbyist en werkte toen al in het paviljoen. De eigenaar zei op een gegeven moment: je moet dit bier lokaal gaan verkopen, dat is leuk!'

Echt geld houd ik aan brouwen nu niet over. Als ik dat wil, moet ik opschalen Niek Hartman - Corviri

Een tijdlang stond het plan in de ijskast omdat vergunningen niet rondkwamen. 'Maar op een gegeven moment kwam er een kelder in Appelbergen leeg te staan. De eigenaar adviseerde me alsnog naar vergunningen te kijken om bier commercieel te kunnen brouwen en verkopen.'

Dat lukte. Sinds 2014 staat Hartman met Corviri ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hij heeft het almaar drukker gekregen. 'Ik werk nu zo'n zeven dagen per week. 3,5 dag in het paviljoen en 3,5 dag in de brouwerij.' Hij loopt tegen ruimtebeperkingen aan. 'Echt geld houd ik er nu niet aan over. Wil ik dat wél, dan moet ik opschalen. In de kelder waar ik nu brouw, zit ik met ruimtegebrek.'

Op het feit dat Corviri de hoogst genoteerde Groningse brouwer is op Untappd, reageert Hartman verheugd. 'Het maakt me wel trots. Maar ik moet zeggen dat ik een paar jaar geleden meer met Untappd bezig was dan nu. Vroeger keek ik iedere dag naar deze statistieken.' Wel nuanceert hij de rating. 'Of je bier goed vindt of niet is uiteindelijk een kwestie van smaak.'

Brouwerij Westerwolde: 104e plek, 3,51 sterren

Een relatieve nieuwkomer is Brouwerij Westerwolde. Harm Verweij begon de brouwerij, samen met zijn zoon, in 2017 in Vlagtwedde. Net als Hartman begon ook Verweij als hobbyist. 'Ik ben gewoon voor de aardigheid met brouwen begonnen. Dat bleek te lukken.'

Wel werd hij in het begin een keer voor de spreekwoordelijke leeuwen gegooid. 'Toevallig kwam de meesterbrouwer van Maximus, een brouwerij in Utrecht, in ons vakantiehuis overnachten. Daar kwam ik toevallig achter. Ik ben naar hem toegegaan om te vragen wat hij van het bier vond.'

'Niets meer aan doen', zei hij tegen mij Harm Verweij - Brouwerij Westerwolde

Dat was een spannend moment. 'Logisch, want een vakman gaat jouw bier proeven. Misschien dat hij het niet goed vindt en dan moet je eerst weer aan het werk.' Ondanks dat Verweij zélf nog wel wat op- en aanmerkingen had, was de meesterbrouwer van Maximus positief. 'Niets meer aan doen, zei hij tegen mij. Dat is toch wel een mooi compliment.'

Zo vat Verweij ook de ratings van Untappd op. De brouwerij is op de app op een gedeelde 104e plek te vinden, met een gemiddelde rating van 3,5 doppen. 'Ik vind dat een mooi resultaat, zeker als je ziet hoe kort we nog maar brouwen.'

Brouwerij Parkzicht: 490e plek, 3,14 sterren

Een Groningse brouwer die in de onderste regionen van Untappd te vinden is, is Brouwerij Parkzicht. Sinds 2018 wordt in Parkzicht in Veendam bier gebrouwen. Daarbij gaat het volgens eigenaar Appie Weij niet alleen om het bier zelf, maar om de totaalervaring.

'Onze unique selling point is dat we het enige brouwhotel in Nederland zijn. Alles staat bij ons in het teken van de brouwerij. Je kunt slapen bij de brouwer en we hebben in ons restaurant een brouwersmenu: in het restaurant eet je naast de brouwketels.'

Naar eigen zeggen ziet Weij sinds 2018 een behoorlijke toename van het aantal biertoeristen dat zijn brouwhotel aandoet. 'Voor ons hotel is de focus om zoveel mogelijk mensen in Nederland deze kant op te krijgen.' Voor het bier dat gebrouwen wordt, Bogdike, is het focusgebied kleiner. 'Bij ons kun je ook gewoon een Karmeliet of een Hertog Jan krijgen. Mensen boeken bij ons vooral om het brouwhotel.'

Aan de ratings van Untappd hecht Weij vooralsnog niet heel veel waarde. 'Smaken verschillen, en over het algemeen zijn Groningers wat negatiever dan westerlingen. En we bestaan ook nog niet zo lang.'

Groningse Brouwerij: 498e plek, 3,10 sterren

Een brouwerij die al wel vrij lang bestaat is de Groningse Brouwerij. Sinds 2000 bestaat de brouwerij, die vooral bekendstaat om het merk Grunn.

Volgens directeur Jaap van der Weide was het in het begin van dit millennium een stuk eenvoudiger om je bieren bij de groothandel in het assortiment te laten opnemen dan vandaag de dag. 'Toen had je nog niet zoveel brouwers. De meeste kleine brouwers deden het als hobby. Bovendien was de vraag naar bier niet zo groot als tegenwoordig.'

Als je bier drie sterren krijgt, dan is het gewoon van goede kwaliteit, zonder brouwfouten Jaap van der Weide - Groningse Brouwerij

'Als je nu bij de groothandel binnen wilt komen vragen ze: hoeveel klanten heb je eigenlijk al? Dat was toen wij begonnen toch wel wat makkelijker.'

Juist dat contact met de groothandel zorgde ervoor dat de Groningse Brouwerij kon worden opgericht. 'Ik was net al een jaar voor mezelf bezig met het ambachtelijk brouwen van bier. Vanuit die groothandelaar kregen we de vraag om een Gronings biertje op de markt te brengen.' En zo geschiedde.

Consumenten laten beoordelen

Veel waarde lijkt Van der Weide niet te hechten aan de waarderingen van Untappd. 'Zelf werken wij niet heel erg actief met Untappd op het moment. We laten consumenten ons wel beoordelen. Maar waar de één je een drie geeft, geeft de ander je een vijf.'

De criteria voor die vijf sterren zijn volgens Van der Weide veel hoger bij echte bierkeurmeesters die je bier komen proeven. 'Als je daar vier sterren wil scoren moet je bier al exceptioneel goed zijn. Dat gebeurt niet zo snel. Als je bier drie sterren krijgt, is het gewoon van goede kwaliteit, zonder brouwfouten.' Bij een twee zitten er wel brouwfouten in, en bij een één is het bier niet waardig genoeg om op de markt gebracht te worden, aldus Van der Weide.

Ook wijst hij op het feit dat verschillende bieren van de brouwerij prijzen hebben gewonnen. Zo won onder andere de Kruisheren Augustinus op het Bierfestival Groningen in 2016 de prijs voor beste tripel.