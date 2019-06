'Vrouwen aan de RUG moeten zich gedragen als man om top te bereiken'

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) viert donderdag dat er honderd vrouwen zijn aangesteld via een Rosalind Franklin Fellowship.

Dit zijn loopbaantrajecten voor vrouwelijke wetenschappers die in een periode van tien tot twaalf jaar kunnen doorstromen naar de positie van hoogleraar.

Het is één van de manieren waarop de RUG probeert het aantal vrouwelijke hoogleraren omhoog te brengen. Dat ligt nu op ruim 21 procent; het zou eind volgend jaar 27 procent moeten zijn.

Vrouwen in nadeel

Susanne Täuber is in 2013 via zo'n fellowship binnengekomen. Ze verwacht binnen enkele jaren hoogleraar te zijn, maar makkelijk is het traject niet.

Volgens haar werken onduidelijke criteria in het nadeel van vrouwen. 'Bij mannen wordt sneller gedacht: dat redt hij wel, daar gaat hij binnenkort aan voldoen. Bij vrouwen wordt gewacht totdat ze aan meer voldoet dan op papier staat.'

Rolmodel

De universiteit wil meer vrouwelijke hoogleraren, omdat zij als rolmodel kunnen dienen voor studentes. Er zijn al jaren meer vrouwelijke dan mannelijke studenten, maar in de top van de wetenschappelijke banen is hier niks meer van over.

Fellowship-coördinator Frank Nienhuis: 'Heel veel vrouwelijk talent stroomt onderweg uit en dat is ongelooflijk zonde.'

Onbewuste vooroordelen

De universiteit doet meer dan alleen de fellowships voor vrouwen. Zo let de universiteit bij werving en selectie op onbewuste vooroordelen over vrouwen.

'Mensen zoeken vooral iemand die gelijk is aan hunzelf. Daarom is het standaard dat er minimaal twee vrouwen in onze selectiecommissie moeten zitten.'

Gedragen als man

Dit soort maatregelen zijn welkom, maar niet zaligmakend in de ogen van Susanne Täuber. Want om het ver te schoppen in de academische wereld moeten vrouwen zich gedragen als een man, zegt ze. Pas als vrouwelijke wetenschappers echt vrouw mogen zijn, zullen ze voor studentes als rolmodel dienen.

'We moeten zorgen dat vrouwen niet helemaal mannelijk hoeven te worden om hoogleraar te worden. Dat betekent ook dat vrouwen niet afgerekend worden op criteria die vooral mannelijk zijn, als kunnen onderhandelen, competitief en assertief zijn.'

Lange weg

De RUG blijft inzetten op maatregelen om meer vrouwen aan de top te krijgen. Nienhuis: 'We hebben heel lang gedacht: het komt vanzelf goed. We zien waar we nu staan; het komt niet vanzelf goed.'

Täuber benadrukt dat beleid alleen niet genoeg is. 'Iedereen beseft op dit moment dat we nog veel meer aan gedragsverandering moeten doen.'