Krijgt dit droomhuis alsnog een zonnepark naast de deur?

Wilma van Linge en haar man Cors Onnes kunnen hun ogen niet geloven als zij een karakteristiek pand in Finsterwolde tegen het lijf lopen. Het stel is op slag verliefd op de woning uit 1881. Maar er moet veel aan gebeuren en er speelt nog iets belangrijkers: er komt mogelijk een zonnepark naast de deur.

Het is begin 2018 als in politiek Oldambt over het plan gestemd wordt. Op dat moment wordt het plan afgeschoten: achttien van de 25 raadsleden zijn tegen. 'Wij dachten; dan komt er ook geen zonnepark. Kat in het bakkie', zegt Wilma.

Tot hun grote verbazing wordt het zonnepark even later weer op de agenda gezet. En nu liggen de kaarten heel anders. Het stel vreest een zonnepark ter grote van in totaal vijtien hectare. Dat park moet op minder dan honderd meter van hun woning komen.

Het huis is omcirkeld, het geplande zonnepark ligt rechts daarvan.



Droomhuis

Wilma en haar man houden van het actieve leven. Dat hebben ze van hun ouders, vertellen ze. Om op deze leeftijd, 63 en 59, nog een groot huis te kopen waar veel aan moet gebeuren, is voor hun dan ook niks bijzonders. 'Wij moeten er niet aan denken om achter de geraniums te zitten', zegt Wilma lachend.

Hun oog viel op een woning aan de rand van Finsterwolde. Tussen de bomen en planten, aan een rustige weg met zicht op het weidse landschap. Ze waren direct verkocht. 'Maar toen vertelden de huidige bewoners dat er misschien een zonnepark komt. Dat willen wij natuurlijk niet.'

Wilma van Linge in de tuin van het huis



Zonnepark

Wilma en Cors besluiten het huis dan ook eerst niet te kopen. Zij kijken uit naar de raadsvergadering op 29 januari 2018; de datum waarop de gemeenteraad van Oldambt een oordeel mag vellen over de plannen. Het voorstel van het zonnepark wordt afgeschoten. De voornaamste reden is het gebrek aan draagvlak.

Wilma en Cors vertrouwen het wel en besluiten hun droomhuis te kopen. In mei zetten zij hun handtekening onder de koopakte. Vlak daarna begint alle ellende.

Verbazing

Een maand na de aankoop besluit het college van Burgemeester en Wethouders van Oldambt het zonnepark terug op de agenda te zetten. Het college stelt voor om een draagvlakonderzoek uit te voeren, om voor eens en altijd zeker te weten of er genoeg voorstanders zijn voor het zonnepark.

Tot onze verbazing stelt het college voor om tóch door te pakken Wilma van Linge

Raadsleden zijn benieuwd en leggen 17.000 euro op tafel voor een onderzoek. Uit dat onderzoek komt vervolgens dat er onvoldoende draagvlak is voor het zonnepark. 'Toen gingen wij er al helemaal vanuit dat het zonnepark er niet zou komen, maar tot onze verbazing stelt het college voor om tóch door te pakken.'

Vrees

En nu vreest het stel dat hun karakteristieke woning straks pal naast een zonnepark staat. Zij zijn, net als een groep bewoners in Finsterwolde, fel tegen. De groep voelt zich ongehoord. De gemeente laat weten dat de mening van de inwoners er toe doet, maar niet opweegt tegen het algemene belang van het zonnepark.

En dus kijkt het stel met spanning uit naar maandag 17 juni. Dan stemt de gemeenteraad opnieuw over het zonnepark. Daar is nog geen voorspelling op los te laten. De VVD en Partij voor het Noorden houden de lippen stijf op elkaar. Zij gaan, samen goed voor zes cruciale zetels, betalen of het park er wel of niet gaat komen.

