Geen versterkingsmaatregelen voor stadhuis van Groningen

Er worden geen versterkingsmaatregelen getroffen voor het stadhuis in Groningen. In het geval van schade bij een aardbeving wordt gewoon een beroep gedaan op de bestaande schaderegeling. Ook als het stadhuis straks gerenoveerd is.

'Inmiddels is duidelijk dat het stadhuis buiten de contouren van het versterkingsgebied ligt', aldus wethouder Roeland van de Schaaf. 'Van vergoeding van eventuele maatregelen is om die reden geen sprake. Daarom zien we definitief af van de versterkingsmaatregelen.'

Niet aarbevingsbestendig bouwen

Omdat het stadhuis net buiten de contourlijn valt is aardbevingsbestendig bouwen ook niet nodig. 'Bovendien gaat het om een monument, dus de nieuwbouwregeling is ook niet van toepassing', vertelt Van der Schaaf. 'Het gaat om verbouw, dus dan valt het onder versterking, en dan ligt de prioriteit uiteraard niet bij het stadhuis van Groningen.'

De noodzaak om aardbevingsbestendig te bouwen is er niet. Van der Schaaf: 'Het is niet nodig, en dus is dit het meest logische besluit.'

Contourlijn aardbevingsgebied verschuift

De contouren van het aardbevingsgebied waren in het verleden een stuk ruimer, weet ook de wethouder. 'Vijf jaar geleden lag het stadhuis middenin het risicogebied. Dat is nu niet meer zo. Bovendien zie je door het terugbrengen van de gaswinning dat de contourlijn opschuift, en wel steeds verder van het stadhuis af.'

In theorie zou de contourlijn de komende jaren weer kunnen verschuiven, maar op een gegeven moment je een besluit nemen, besluit Van der Schaaf. 'De prioriteit moet echt liggen bij versterking in het kerngebied. En het stadhuis van Groningen ligt aan de veilige kant van de streep volgens de deskundigen.'

Verbouwing stadhuis

De gemeente presenteerde onlang het ontwerp voor de renovatie van het stadhuis. Voor het project is een budget van 15,5 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar de verwachting is dat de kosten vanwege prijsstijgingen en marktwerking fors hoger zullen uitvallen.

De raadsfracties van het CDA en de SP willen dat het college stopt met de 'peperdure' plannen voor de verbouwing, zo bleek woensdag tijdens de raadscommissie Financiën en Veiligheid. 'Coalitiepartijen die moord en brand schreeuwen omdat er te weinig geld voor zorg, werk en inkomensondersteuning is, zijn niet serieus te nemen.'

Coalitiepartijen schreeuwen 'moord en brand'

Nieuw is de kritiek van beide fracties trouwens niet. In 2017 werd ook al voorgesteld om niet meer te doen dan het noodzakelijke. Een sobere variant waarbij ook sprake zou zijn van een duurzaam en toekomstbestendig stadhuis, maar dan voor een bedrag van 7,5 miljoen euro.

Het plan kon destijds niet op een meerderheid in de raad rekenen.

De coalitiepartijen steunen het college ondertussen door dik en dun. 'Het stadhuis is een huis van en voor Groningen, voor nu en voor de toekomst', aldus Berndt Benjamins van D66. En volgens fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA wordt de soep niet zo heet gegeten, als zij wordt opgediend. 'Het is politieke stemmingmakerij om niets.'

Ongestoord kunnen werken

De raadsfracties maken zich wel zorgen om een dreigend tekort aan fractiekamers. In het ontwerp is plek ingeruimd voor 8 fractiekamers, terwijl er 12 fracties zijn. 'Door het wegvallen van fractiekamers gaat er een onwerkbare situatie ontstaan', zo waarschuwt de fractie van Student en Stad.

