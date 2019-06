Kinderen willen plek innemen van haan in mand Schier

Een groep kinderen zegt de plaats van de Kallemooihaan in te willen nemen op Schiermonnikoog. Op het eiland is het traditie om met Pinksteren een haan drie dagen op te sluiten in een mand die bovenop een mast staat in het dorp.

'Wij vinden het zielig voor de haan, want hij heeft angst en weet niet wat hem overkomt', vertelt de elfjarige Binck in een video op YouTube. Hij en een aantal andere kinderen zijn verenigd in de 'VeggieSquad'. Geen van hen komt van Schiermonnikoog.

Mobieltje in de mand

'Wij bieden onszelf aan de plaats van de haan in te nemen', zegt Binck in de video die aan burgemeester Ineke van Gent gericht is. De drie kinderen willen dan wel water, eten en een mobiele telefoon in de mand.

VeggieSquad bestaat uit zo'n twintig kinderen 'die zich inzetten voor een betere wereld voor dier, mens en milieu'. Eerder maakten ze filmpjes tegen broedmachines in dierenpark Artis en het houden van kuikentjes in klaslokalen.

Volgens het ANP willen de kinderen het liefst dat er een nephaan in de mand komt. 'Die hebben we echter eerder vergeefs aangeboden, nu bieden we onszelf maar aan.' Volgens het persbureau wil de gemeente niet reageren.

Vastgebonden

Er is al langer gedoe om de haan tijdens het Pinksterfeest. Dierenrechtenorganisaties zijn tegen de traditie. Comité Dierennoodhulp stapte onlangs naar de Raad van State. In 2016 en 2017 bonden dierenactivisten zich vast aan de paal waarop de haan zit.

De haan van Kallemooi is het vruchtbaarheidssymbool van het eeuwenoude feest. De haan krijgt eten en drinken terwijl hij in de mand zit. Daarna gaat hij weer terug naar de boer van wie hij is. Achteraf wordt hij gecontroleerd door een dierenarts.

