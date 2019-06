Draait jouw wasmachine straks op stroom uit een elektrische auto?

Netbeheerders als Enexis en TenneT kunnen steeds vaker de opgewekte stroom niet kwijt. Een Groningse energiecorporatie heeft daar iets op bedacht.

Sporthal

'Elke maandag sport ik in Uithuizen', vertelt Erik Bakker uit Kantens. 'De sporthal heeft een groot dak, dus ik vroeg mij af: waarom liggen hier nog geen zonnepanelen op?'

Bakker is penningmeester van het Energie Initiatief Kantens en Omstreken. De toenmalige gemeente Eemsmond is enthousiast om wil het dak vol laten leggen met zonnepanelen. De subsidie is al geregeld, totdat er een kink in de (stroom)kabel komt.

Enexis houdt het zonnedak tegen, omdat het elektriciteitsnet de opgewekte stroom niet aan kan. 'Toen waren we flink teleurgesteld. We waren net bezig om zoveel mogelijk daken te voorzien van zonnepanelen', zegt Bakker.

Elektrische auto's

Het probleem in Uithuizen brengt de corporatie op het idee om op korte termijn aan de slag te gaan met het tijdelijk opslaan van duurzame energie. Het plan kan rekenenen op een subsidie van 450.000 euro uit het Waddenfonds en 50.000 euro van de Provincie Groningen.

De corporatie koopt zestien elektrische auto's en enkele mobiele accupakketten. Overdag worden deze volgeladen met wind- en zonne-energie. Als de auto's niet rijden, kunnen omwonenden de stroom uit de accu's gebruiken om bijvoorbeeld de wasmachine op te laten draaien.

Mobiele accu

'De huidige generatie elektrische auto's kunnen alleen energie krijgen. De nieuwsten kunnen ook elektriciteit terugleven aan huizen. Daardoor is zo'n auto als het ware één grote mobiele accu', zegt Bakker. Doel is om uiteindelijk de balans in het energienet te verbeteren.

De vraag is in hoeverre de subsidie, een half miljoen euro, niet beter geïnvesteerd kan worden in het vergroten van het stroomnet. De elektrische auto's zijn immers een tijdelijke oplossing.

Bakker: 'Dat is een taak van Enexis. Daar komt veel meer geld bij kijken. Een half miljoen is een druppel op een gloeiende plaat.' Enexis heeft al wel laten weten het stroomnet te gaan verbeteren voor het opwekken van duurzame energie.

Deelauto's

De auto's komen te staan in onder meer Uithuizen, Hornhuizen en Lauwersoog. De corporatie wil ze nog dit jaar aanschaffen. Het worden deelauto's, zodat ook toeristen met een elektrische auto in de omgeving van het Waddengebied kunnen rijden.