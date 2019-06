Raad Stad wil meer grip op woningmarkt en wil meer weten over woonplicht

De woonplicht houdt in dat de woningeigenaar ook zelf in de woning moet wonen. Zo'n maatregel moet het aantal particuliere beleggers in de stad Groningen terugdringen. Het gemeentebestuur merkt dat die beleggers steeds actiever worden. Door de 'tsunami aan beleggers' vissen particuliere woningzoekenden regelmatig achter het net en stijgen de prijzen. Dat wil de gemeente tegengaan.

Consequenties onderzoeken

Voordat zo'n verstrekkende maatregel als woningplicht wordt ingevoerd moet er onderzoek worden gedaan. 'De mogelijkheden om meer grip te krijgen op de woningmarkt zijn interessant' zegt GroenLinks-raadslid Lieke Schoutens. 'Het is goed om de effectiviteit en juridische consequenties te onderzoeken.'

Coalitiepartner PvdA heeft geen onderzoek meer nodig naar de invoering van een woonplicht. 'We willen grip houden. De woonplicht moet echt worden ingevoerd', aldus raadslid Rik van Niejenhuis.

'Flink ingrijpen'

Oppositiepartij SP juicht een woonplicht al langere tijd toe. 'We zien dat heel veel mensen nergens terecht kunnen. Er is geen sprake van een woningmarkt, we moeten flink ingrijpen', aldus SP-boegbeeld Jimmy Dijk.

'We hebben geen grip op de woningmarkt'

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) benadrukt dat de gemeente geen grip heeft op de woningmarkt. 'We hebben geen grip op de betaalbaarheid, de manier waarop we wonen en op de beschikbaarheid. Iedereen ziet dat er een groot tekort is aan woningen. We blijven soms het gevoel hebben dat we achter feiten aanlopen, ook al pakken we zaken wel op.'

Naast een mogelijk woonplicht in nieuwbouwwoningen wordt er op het Stadhuis ook gesproken over jongerencontracten. Contracten die ervoor moeten zorgen dat studenten de kamer of studio verlaten op het moment dat ze hun diploma binnen hebben. Dat moet ervoor zorgen dat voormalige studenten niet tot hun veertigste in een studio of kamer blijft wonen.

Alleen nieuwbouw

De maatregelen om meer sturing te krijgen op de woningmarkt, zoals een woonplicht of speciale contracten, hebben volgens de woonwethouder geen effect op bestaande bouw. 'Dat soort maatregelen hebben vooral op nieuwbouw effect. Op bestaande bouw heeft het geen effect, maat je moet toch ergens beginnen.'

