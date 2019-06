Raad Het Hogeland gaat voor 'ervaring' en 'ambitie' bij keuze lokale omroep

Unaniem koos de raad na veel wikken en wegen voor de Stichting Lokale Zender Het Hogeland. Een nieuw initiatief van Cees van de Meent van Winsum Nieuws, Ina Spijk van Samen in Beeld TV uit Uithuizen en Sarah Stiles van Hogeland Films uit Houwerzijl.

Gekozen voor 'ervaring'

De SP benadrukte dat daarmee een keuze voor 'ervaring' gemaakt wordt. Zo hebben de initiatiefnemers al meerdere documentaires gemaakt. De ChristenUnie vindt dat de nieuwe zender zich ook moet gaan richten op jongeren door inzet van snapchat, instagram en het maken van podcasts. PvdA vond dat Lokale Zender Het Hogeland 'meer ambitie' uitstralen in de aangeleverde plannen.

'Mooi dat de keuze unaniem was. Daar zijn wij heel blij mee en dit geeft ons heel veel vertrouwen', zegt Cees van de Meent van de nieuwe lokale zender. 'Volgende week hebben we weer redactievergadering en dan gaan we starten met onze plannen en dan maken we ook openbaar wat we allemaal gaan doen.' Eén van de dingen die de nieuwe zender wil gaan doen is jongeren laten vloggen.

'Het leven gaat verder'

De verliezers, RTVi Het Hogeland, zijn teleurgesteld. Ruim twintig jaar lang waren ze de lokale omroep van Bedum. Sinds de herindeling heeft de omroep haar vleugels gespreid in de rest van het gebied. De omroep hoopte dat de vele ervaring met radio en internet de doorslag zou geven.

'Heel jammer. Ook best wel een teleurstelling maar het leven gaat verder. Wij hebben alles gedaan om onszelf goed in het voetlicht te zetten maar schijnbaar had de andere partij wat meer charme', vertelt Wietse Blink van RTVi Het Hogeland.

'Wilden niet samenwerken'

'Wat ik ook jammer vind is dat wij heel graag wilden samenwerken. Maar de andere partij wilde dat niet. Wij wilden gaan voor de verbinding', zegt Blink. Hij weet nog niet of RTVi Het Hogeland blijft bestaan. 'Ik ga kijken wat voor impact dit heeft op mijn mede-bestuursleden en dan gaan we kijken of we verder gaan.'

Lees ook:

- Wethouder: 'Samenwerking lokale omroepen Het Hogeland is gepasseerd station'

- Wat wordt de lokale omroep van Het Hogeland?