PVV wil scooters en brommers weren uit binnenstad

Het is een grote ergernis van PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren: scooters en brommers in het stadscentrum van Groningen. Hij ziet de voertuigen graag geweerd worden uit de binnenstad.

De ergernis popt vooral op bij Van Kesteren als hij rustig op een terras zit. 'In buitenlandse steden hebben ze al parkeerplekken voor scooters en brommers buiten het centrum', aldus Van Kesteren. Hij wil een soortgelijk parkeerregime graag invoeren in Groningen.

'Door de brommers en scooters te weren uit het stadshart komt er weer rust in het centrum. Je kan ze weren door parkeervakken buiten het centrum aan te leggen.'

Weren is lastig

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) kan zich vinden in de ergernis van de PVV'er. 'Maar het is niet eenvoudig om scooters en brommers te verbieden in de binnenstad', aldus de wethouder. Broeksma komt binnenkort terug op de suggestie van de PVV.

De suggestie van de PVV kwam tijdens de raadscommissie Beheer en Verkeer toen er werd gesproken over de verhoging van de parkeertarieven.

Autogebruik ontmoedigen

De parkeertarieven gaan omhoog omdat het college van B&W het gebruik van de auto wil ontmoedigen, maar ook om auto's te laten parkeren in parkeergarages. Het stadsbestuur wil meer ruimte op straat creëren. In delen van de stad gaat de prijs van 2,70 euro naar 4 euro per uur.

Parkeervergunningen worden ook duurder. Tot 2023 wordt een parkeervergunning jaarlijks met 5 euro verhoogd. Binnen de Diepenring komt er een jaarlijkse verhoging op parkeervergunningen van 15 euro.

Het parkeerbeleid in Haren gaat voorlopig nog niet op de schop. Wel wordt een parkeerboete duurder. Nu betaal je 51 euro per boete, dat wordt 62,70 euro.

'Autopesten 3.0'

De verhoging van het parkeren op straat levert vooral veel kritiek op van de oppositiepartijen. 'Dit is een voorbeeld van autopesten 3.0' aldus de VVD. De auto- en asfaltpartij ziet de verhoging totaal niet zitten. 'We verhogen de parkeertarieven, maar we houden de parkeerplek in stand', dat zorgt voor veel vragen bij fractievoorzitter Ietje Jacobs.

Ook de Stadspartij, die tot voor kort nog Stad en Ommeland genoemd wilde worden, kan zich niet vinden in de collegeplannen. 'Dit gaat een enorme rem worden op het bezoek in de binnenstad. De detailhandel gaat dit merken', aldus René Stayen.

Ondanks de kritiek is er een raadsmeerderheid voor de verhogingen. Naar verwachting stemt de gemeenteraad aan het eind van de maand in met de verhoging die later dit jaar ingaat.

