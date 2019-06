Schadefonds voor gedupeerden intrillen damwanden zuidelijke ringweg

Daarover zijn afspraken gemaakt door Projectbureau Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort. De zuidelijke ringweg wordt in de zomervakantie deels gestremd en in die periode wordt een start gemaakt met het intrillen van damwanden.

Weerstand wegnemen

Omgevingsmanager Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort denkt dat de kans klein is dat er daadwerkelijk uitgekeerd moet worden, maar hoopt met deze regeling de weerstand tegen overlast weg te nemen.

'We weten dat komende zomer veel overlast ontstaat', zegt omgevingsmanager Bert Kramer. 'We willen daar een snelle procedure voor hebben om dat op te lossen. Vandaar het schadeloket.'

Direct uitkeren

Wanneer omwonenden binnen een geschetste contourenlijn kunnen aantonen schade te hebben door trillingen als gevolg van de ingeslagen damwanden, kunnen ze zich melden bij het schadeloket. Schades die beneden 10.000 euro worden getaxeerd, worden direct uitgekeerd.

'We hebben losgelaten dat mensen aantoonbaar moeten maken dat de schade hierdoor is veroorzaakt', vervolgt Kramer. 'Het moet natuurlijk wel enigszins duidelijk zijn, maar het is niet zo dat mensen echt met bewijsdocumenten moeten komen. We willen een snelle afhandeling van schades om rust in de omgeving te krijgen. Want, laten we wel wezen: we zijn hier de komende maanden wel met overlast aan de zuidelijke ringweg bezig.'

Grotere schades

Schades boven dit bedrag duren iets langer, omdat aannemerscombinatie Herepoort dit moet regelen met haar verzekeraar.

Projectbureau Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort hebben over de verdeling van de kosten afspraken gemaakt in een zogenoemd Alliantiefonds.

