Prijswinnende tatoeëerder uit Winschoten: 'Ik begon als beunhaas'

De 'House of Pain', zo heet de tattoohut van de boomlange tatoeëerder Jerry Holvast uit Winschoten. Afgelopen weekend viel hij in de prijzen bij een internationaal tattoo-evenement in Cloppenburg.

De blokhut staat achter de woning van Holvast. Bijna dagelijks zet hij er tatoeages.

Verslaggever Derk Bosscher valt er donderdagochtend vroeg binnen en is direct onder de indruk van de lengte van de Winschoter. Met zijn 2.13 meter is het een imposante man. 'Hier kun je niet omheen', zegt Derk lachend.

Derde prijs

Belangrijker is de vaardigheid die Holvast bezit. Zijn tattoo-skills bezorgen hem namelijk internationale prijzen.

Zo ook afgelopen weekend in Cloppenburg, waar hij de derde prijs kreeg voor het zetten van een full-colour tattoo. Concurrentie was er wel. 'Er waren rond de 80 tatoeëerders van over de hele wereld.'



Toen ik begon maakte ik fouten op mijn eigen lichaam Jerry Holvast - tatoeëerder

Beginnersfoutjes

Maar winnen doe je niet zomaar, stelt Holvast. 'Hier ging heel wat aan vooraf. Je werkt er zo lang voor. Als je daar dan eenmaal staat en er met een prijs vandoor gaat, is dat een hele eer.'

In het begin maakte de Winschoter nog weleens wat fouten. 'Maar wel op mijn eigen lichaam. Zo heb ik het geleerd. Ik begon echt als een beunhaas.'



Klant Michael de Leeuw bekijkt de ontwerpen. (Foto:RTV Noord/Derk Bosscher)



Plekje geven

Iemand die zich niet laat afschrikken door de naam van de tattoohut is Michael de Leeuw, die bij binnenkomst snel plaatsneemt in de stoel. Hij laat aan de zijkant van zijn lichaam twee biddende handen zetten.

'Ik ben in 2015 door een raam gevallen. Ik had het bijna niet overleefd. Dat wil ik nu op deze manier een plekje geven.'



Eerst de huid ontsmetten, daarna koffie Jerry Holvast - tatoeëerder

Geduld

'Ik teken nu nog even goed de schouderlijntjes in', vertelt Holvast over het proces. 'Daarna gaan we de huid goed ontsmetten. En dan pakken we een bakje koffie.'

De klant is nog wel even zoet, het zetten van zijn tattoo neemt namelijk de hele middag in beslag. 'Je moet wel geduld hebben, wil je tatoeëerder zijn.'

De volgende wedstrijd van de Groninger prijswinnaar staat alweer gepland. Aankomend weekend reist Holvast af naar de Duitse stad Kleef, voor hopelijk een nieuwe beker.

