Op D-day met je Jeep in Normandië: 'Er is hier een geweldige sfeer'

Op 6 juni 1944 kwamen de geallieerden aan land in Normandië in Frankrijk en staat daarom wereldwijd bekend als D-day.

Elk jaar keren veteranen, toeristen en liefhebbers met interesse in de Tweede Wereldoorlog. Eén van die liefhebbers is RTV Noord-technicus Joop Tap.

Omaha Beach

Joop heeft zijn Ford Jeep uit 1942 zo'n tien kilometer van Omaha Beach geparkeerd. Omaha Beach is de codenaam gebruikt door de geallieerden tijdens de invasie en staat voor het strand van vijf kilometer lang van Sainte-Honorine tot Vierville-sur-Mer aan de Franse kust.

'Als je zo'n militair voertuig hebt, dan is het het leukste om tijdens zo'n dag in Normandië te zijn,' vertelt Joop. Normaal rijdt hij mee met Keep Them Rolling, de Nederlandse Vereniging Instandhouding Militaire Voertuigen, maar de vereniging ging volgens Joop net even te ver Frankrijk in.



Spontane stoet

Volgens Joop is het helemaal niet nodig om met een groep te reizen. 'In heel Normandië rijden nu duizenden van deze voertuigen. Ze komen van heinde en verre.'

'Als je ergens gaat lunchen of koffie drinken ontstaat er spontaan een stoet van militaire voertuigen die langer is dan de optocht op 5 mei in Groningen.'

Er hangt een goede sfeer nu in Normandië zegt Joop: 'Iedereen heeft hier dezelfde interesses of je nou bezoeker bent van de festiviteiten tijdens de herdenking van D-day of je gaat naar de stranden of je bent zoals wij een bezitter van een voertuig. Je komt automatisch in gesprek met mensen, iedereen heeft dezelfde verhalen.'



Op 6 juni zelf kan je beter op een terras gaan zitten Joop Tap - D-day-herdenking bezoeker

Emotionele verhalen

'We spraken met een Engels echtpaar,' vertelt Joop. 'De vader van de man soldaat is geweest ten tijde van D-Day. De vader praatte er niet veel over, maar de man bezoekt alle plekken waar zijn vader is geweest als soldaat.'

'De man was helemaal emotioneel en ging in de Jeep zitten en wilde op de foto. Er is hier echt een geweldige sfeer.'

'De dagen voorafgaand aan 6 juni kan je best dingen ondernemen hier, maar op 6 juni zelf kan je beter op een terras gaan zitten. Alles is vanwege veiligheid afgesloten, Trudeau, Trump, May en Merkel komen hier. Er zijn maatregelen genomen om aanslagen te voorkomen.'

Steeds minder veteranen

Joop vreest dat dit zomaar het laatste lustrum kan zijn dat er veteranen aanwezig zijn bij de herdenking. 'Het is mijn zevende lustrum, ik kom hier sinds 1984, toen zag je overal nog veteranen.'

'Nu heb ik er maar vijf gezien en die komen aan in een bus, ze worden besprongen zodra ze de bus uitstappen. Er zijn er steeds minder, de jongste is nu 93 jaar oud.'