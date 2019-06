Nog 94 kilometer aan gevaarlijke gasleiding in Groningen

In Groningen ligt nog 94 kilometer aan gietijzeren gasleidingen en netbeheerders moeten deze leidingen sneller verwijderen. Ook moet meer worden gezocht naar lekken.

Dat zijn de conclusies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Volgens netbeheerder Enexis gaat het in onze provincie vooral om leidingen in Groningen, Winschoten en Hoogezand-Sappemeer. Landelijk gaat het om 3830 kilometer aan gasleidingen.

Op een speciale website kun je op straatniveau zien hoe het ervoor staat (laden duurt wel even). Donkerblauwe gasleidingen zijn gasleidingen met een hoger risico op breuken door werkzaamheden in de grond of trillingen veroorzaakt door verkeer.

Gasexplosie in Den Haag

Het SodM onderzocht de gasleidingen naar aanleiding van een ernstige gasexplosie in een Haags appartementencomplex, begin dit jaar.

Het ongeluk gebeurde door een scheur in een gasleiding van grijs gietijzer. Dit materiaal werd tot 1980 veel gebruikt omdat het relatief goedkoop was en makkelijk te verwerken. Dit soort gasleidingen ligt onder de straat en wordt niet in woningen gebruikt.

Gietijzer stond bekend als sterk, maar het is onbuigzaam: bij verzakkende grond en trillingen door werkzaamheden kunnen de buizen breken. Het leggen van nieuwe gietijzeren leidingen is daarom in 1994 verboden. Kunststof (pvc) en staal zijn nu de norm.

'Onbeheersbaar risico'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid en zijn voorloper concludeerden dat de leidingen 'een onbeheersbaar risico voor burgers vormen'.

Dat risico was al jaren bekend bij de netbeheerders. Toch kwam er pas in 2010 een officieel verwijderingsprogramma, waarin ook de eveneens onveilige leidingen van asbestcement worden verwijderd.

Vervanging

Inmiddels is landelijk ruim de helft van de gevaarlijke leidingen vervangen. Nog 2,5 procent van de leidingen is van gietijzer. Na de laatste explosie concludeert het SodM dat dit verwijderingsprogramma, dat in 2029 klaar moet zijn, niet snel genoeg gaat.

Enexis geeft aan de vervanging van de Groningse leidingen in 2024 klaar te willen hebben.

Lees ook:

- Enexis vervangt oude gasleidingen op weg naar aardgasloze stad