Noordelijkste rally ter wereld gestart in Groningen

De noordelijkste avonturenrally ter wereld is donderdag van start gegaan in de stad. Aan de Baltic Sea Circle doen 75 auto's mee. De auto's moeten minimaal 20 jaar oud zijn en nog zeker 8500 kilometer kunnen rijden.

In achttien dagen doorkruizen de teams elf landen zonder navigatiesysteem aan boord, ook mogen ze niet op de snelweg rijden.

Volgens organisator Dennis Schirrmacher doen mensen mee omdat ze zin hebben in avontuur. 'De mensen willen iets beleven, ze willen mooie landschappen zien.'

Goed doel

Tijdens de rally mogen alle 75 teams zelf een goed doel uitzoeken. Het Nederlandse team 'OffCourse' doet mee in een Amerikaanse bus en kiest bewust voor een goed doel dat zich inzet voor de bestrijding van kanker.

'Ik heb zelf in 2017 kanker gehad, maar ben er volledig van hersteld.' Zegt de chauffeur van de bus. 'We weten nu dat we moeten genieten van het leven. Daarom hebben we besloten om een toffe trip te gaan maken met z'n vieren.'



Twee van de Franse deelneemsters (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)



'Het is echt fun!'

Een Franse auto met hartjes kiest voor een de Parkinson Foundation. In de auto zitten de vier Franse dames van 'Lost Chicks'. 'Het is goed voor ons om deze trip te maken. Er staan hartjes op onze auto omdat we dat mooi vinden. Dit avontuur is echt fun!'

De rally eindigt uiteindelijk weer in Groningen, maar ondertussen zijn de teams via onder andere Zweden, Finland, Rusland en Litouwen gereisd. Hoe ze die route rijden? Dat moeten ze zelf uitvogelen,' zegt organisator Dennis triomfantelijk.