Amateurvoetbalclubs verdeeld over rookverbod: 'We willen leden niet wegjagen'

De KNVB liet deze week weten dat stadions van alle Eredivisieclubs met ingang van het seizoen 2020-2021 rookvrij moeten zijn. Sportparken van amateurvoetbalclubs moeten volgens de voetbalbond in 2025 rookvrij zijn. Maar is dat haalbaar?

Hoe streng amateurclubs in hun rookbeleid zijn, verschilt nogal per vereniging. Dat blijkt als RTV Noord bij enkele clubs informeert naar de stand van zaken. Bij de ene vereniging is roken langs de lijn (nog) geen enkel probleem. Bij andere verenigingen is roken uit den boze.

FC Ter Apel '96: 'Je hebt twee kampen'

'Roken kan op ons sportcomplex nog wel gewoon, al staat het onderwerp wel op de agenda', vertelt Jan Stutvoet. De voorzitter van FC Ter Apel '96 laat weten dat steeds meer leden informeren of de Ter Apelers hierin stappen moet ondernemen. 'Maar dat kunnen we niet zomaar besluiten, want bij ons lopen ook een aantal flinke rokers rond. Je hebt dus twee kampen.'

Stutvoet, die zelf geen roker is, denkt dat de eerste stap is om roken tijdens jeugdwedstrijden in de ban te doen. Toch vindt hij het vervelend als een roker daardoor meteen als persona non grata wordt neergezet. 'Misschien moeten we een overkapping neerzetten, waar mensen dan terecht kunnen om een sigaretje te roken', noemt hij als mogelijke oplossing.



Wij zijn een democratische voetbalvereniging, dus de meeste stemmen gelden Jan Stutvoet - Voorzitter FC Ter Apel '96

'Ik werk bij een voedingsmiddelenbedrijf en daar speelt dezelfde discussie. Als iemand wil roken, waar moet-ie dan heen?', vraagt Stutvoet zich af. Dat roken langs de velden straks niet meer mag, lijkt volgens hem een onomkeerbaar proces. 'Maar FC Ter Apel is een democratische voetbalvereniging, dus de meeste stemmen gelden.'

VV Zevenhuizen: 'Geen enkele wanklank'

Bij voetbalvereniging Zevenhuizen zijn ze al een stapje verder dan in Ter Apel. 'Sinds januari is het bij ons niet meer toegestaan om te roken langs de lijn bij jeugdactiviteiten', vertelt voorzitter Ilonka Hut-Ter Berg. Volgens haar is het bestuur van de Zevenhuisters unaniem voorstander van een gezond sportklimaat. 'En daar horen geen sigaretten bij.'

Het doorvoeren van de maatregel verliep volgens Hut-Ter Berg vrij soepel. 'We hebben dat besluit medegedeeld tijdens een algemene ledenvergadering en daar is geen wanklank op gekomen. Vrijwel iedereen houdt zich eraan. Slechts een enkeling, die bij een jeugdwedstrijd stond te roken, moesten we erop aanspreken.'



Roken helemaal afschaffen moet stapsgewijs Ilonka Hut-Ter Berg - Voorzitter VV Zevenhuizen

Het besluit van de KNVB om voetbalverenigingen binnen zes jaar helemaal rookvrij te maken, heeft volgens de voorzitter meer voeten in de aarde. 'We hebben hier best wat rokers rondlopen', zegt ze lachend. Zelf heeft ze niks met de nicotinestaafjes. 'En roken hoort ook niet bij sporten. Maar als je dat helemaal wilt afschaffen moet dat stapsgewijs, want zo'n maatregel kost tijd. We willen rokende leden ook weer niet wegjagen, dus we gaan kijken wat een goede oplossing is.'

Be Quick 1887: bijval uit opvallende hoek

De Esserberg in Haren is een sportcomplex dat sinds juli vorig jaar al volledig rookvrij is. Dat hebben Be Quick 1887, Helpman en Rugbyclub Groningen met de gemeente Groningen afgesproken. Daarmee was de Esserberg één van de eerste rookvrije accommodaties in Groningen.

'Bij de ingang wijzen borden erop dat het sportpark rookvrij is. Toch hebben wij ook tegen de gemeente gezegd dat als mensen wél roken, wij niet voortdurend voor politieagentje gaan spelen', zegt Be Quick 1887-voorzitter Henk Berends. 'Ons complex is dan ook rookvrij, maar niet met gigantisch strakke spelregels.'



Het lijkt me best ongemakkelijk als kinderen je aanspreken of je wilt stoppen met roken Henk Berends - Voorzitter Be Quick 1887

In de missie om rokers van Esserberg te weren, zag Berends tot zijn verbazing dat niet alleen het bestuur zich daarvoor hard maakt.

'Ik zag laatst in mijn ooghoeken dat een aantal jeugdleden netjes aan iemand vroegen of hij zijn sigaret uit wilde doen. Jeugdige intimidatie op een positie manier', vindt hij. 'Het lijkt me best ongemakkelijk als kinderen je aanspreken of je wilt stoppen met roken. Maar daarvoor leiden we ze niet speciaal op, hoor', zegt hij, gevolgd door een lach.

Verandering in rookgedrag

'Sinds we als vereniging rookvrij zijn, is het roken al een stuk minder geworden. En anders verwijzen we subtiel naar de borden. Ook wordt er pas na 16:00 uur alcohol geschonken', gaat de voorzitter verder.

'Natuurlijk hebben wij ook leden die van een peukje na de wedstrijd houden, zij zoeken dan vaak een beschut plekje om te roken. Maar de verandering in het rookgedrag is duidelijk zichtbaar en daarin hebben we een gezamenlijke verantwoording', besluit Berends.

Lees ook:

- Een sigaretje bij het voetbal? Dat mag straks nergens meer