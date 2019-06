Slachtoffer (29) van steekpartij in Groningen kroop door het oog van de naald

Het was kantje boord voor Willem uit het Overijsselse Goor. De 29-jarige werd halverwege april neergestoken voor een kroeg in Groningen.

Lang leek het alsof hij het niet ging halen, zo vertelt zijn vriendin Karin aan RTV Oost. 'Er waren twee slagaders geraakt, de ambulancebroeders waren verbaasd dat hij nog leefde.'

Gaten in zijn darmen

Op bewakingsbeelden is te zien hoe Willem tijdens een handgemeen een aantal keer in zijn maag wordt gestoken, waarna de dader op de vlucht slaat.

Willem heeft alle geluk van de wereld dat er toevallig een ambulance in de buurt is. 'Toen ze hem vonden, had mij maar één liter bloed in zijn lichaam', legt Karin uit. Normaal is dat ruim vijf liter bij een man.



Tijdens het opereren dachten ze dat hij het niet zou redden Karin - vriendin slachtoffer

'Er zijn twee slagaders geraakt en er zaten gaten in zijn darmen', gaat Karin verder. 'Tijdens het opereren dachten ze dat hij het niet zou redden.'

Omdat hij zoveel bloed verloor, raakte hij in shock. 'Dat zou kunnen leiden tot een hersenbeschadiging, maar gelukkig kwam het niet zo ver', zegt Karin.

Volledig herstel

Nu, anderhalve maand na het incident, ziet het er relatief goed uit voor Willem. Hij lijkt volledig te herstellen en de dader heeft zich woensdag gemeld bij de politie. 'Je moet er niet aan denken dat zo iemand nog vrij rondloopt', reageert Karin.

Ze is opgelucht en dankbaar dat het zo goed gaat met haar vriend. Want dat hij volledig zal herstellen, mag een klein wonder heten. Het enige wat Willem overhoudt aan het incident, is een groot litteken. Maar het zal nog wel even duren voordat hij er weer helemaal is.

Lees ook:

- Verdachte steekpartij Peperstraat geeft zichzelf aan bij politie

- Politie publiceert beelden verdachte steekpartij Peperstraat