Schade na noodweer boven het miljoen, drukte bij dakdekkers

Een woordvoerster van de verzekeringsmaatschappij schat de schade in Noord-Nederland op circa 1 miljoen euro. De verzekeraar verwacht dat dit nog wel toeneemt, omdat nog niet alle meldingen binnen zijn. Bovendien is nog niet alles verwerkt door medewerkers van de verzekeraar.

Afgelopen nacht

Ook afgelopen nacht gold weer code oranje als waarschuwing voor noodweer, maar dat heeft volgens Univé slechts tot een paar nieuwe schademeldingen geleid.

Over de schademeldingen die bij andere verzekeraars zijn binnengekomen, valt nog weinig te zeggen. Het Verbond van Verzekeraars zegt pas over enkele weken met een raming te kunnen komen.

De hevige windstoten zorgden onder meer voor afgebroken takken en omgevallen bomen, soms op auto's of huizen. Verder was er schade door blikseminslagen, waaiden er complete daken weg, en was er waterschade door de overvloedige regen.

Dakdekkers zijn druk

Bij dakdekkers staat de telefoon al twee dagen roodgloeiend. Dakdekker Hans Top in Groningen, bijvoorbeeld, zegt sinds maandagnacht 27 telefoontjes te hebben gekregen. 'Ik werd zelfs om vijf minuten over één 's nachts gebeld; in Aduard was een dak eraf gewaaid.'

Top, die drie man aan het werk heeft, verwees alle gedupeerden door naar grotere concurrenten. 'Ik begin niet meer aan dit soort calamiteiten. De zomer is altijd topdruk, we zijn zeker tien uur per dag in touw. En ik kan klanten die al maanden op een nieuw dak wachten niet op het laatste moment afzeggen.'

Normaal werk gaat voor

Ook dakdekker Willem Vondeling in Zuidhorn zegt het te druk te hebben voor noodhulp en door te verwijzen. 'Sinds kwart over zes gisterochtend heeft de telefoon niet meer stilgestaan.'

'Zo was in Zuidhorn het dak van een bijkeuken en garage gewaaid. Hoe spijtig ook: ik heb deze vrouw niet kunnen helpen, het normale werk gaat ook door.'

Noodvoorzieningen

Een van de grotere dakbedekkingsbedrijven in onze regio, Vaatstra in Bedum, pakt het repareren van stormschade wel op. 'Wij hebben gisteren minstens tien meldingen gehad en ook vandaag weer enkele telefoontjes van mensen bij wie het dak eraf is gewaaid of dakpannen zijn gesneuveld', vertelt Gert van Zanten, een van de vijf dakdekkers bij het bedrijf.

'We proberen hen natuurlijk zo spoedig mogelijk te helpen. Desnoods door eerst noodvoorzieningen te treffen en het later definitief te repareren.'

