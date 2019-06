Twee gewonden bij zwaar ongeluk, ringweg is weer open (update)

Volgens de politie zijn er verschillende voertuigen bij het ongeluk betrokken, waaronder twee vrachtwagens.

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht met nog onbekend letsel. Een Duitse vrachtwagenchauffeur wordt op het politiebureau verhoord over het veroorzaken van het ongeval, laat de politie weten.

De man wordt verhoord voor het mogelijk veroorzaken van een ongeval met letsel. Hij legde zelf een verklaring af en dat in combinatie met het beeld van het ongeluk was voor de politie reden om hem mee te nemen naar het politiebureau. Hij zit momenteel nog vast.

Weg afgesloten

De weg was ter hoogte van MartiniPlaza lange tijd volledig afgezet in de richting van het Julianaplein. Rond 18 uur was de weg weer open, zo was te zien op de webcam van RTV Noord.



Rij auto's

'Achter het ongeval staat een hele rij auto's, die tot stilstand is gekomen. Veel mensen stappen uit en leunen tegen hun auto aan. Het is duidelijk dat dit nog wel even gaat duren', zegt verslaggever Eva Hulscher.

'Rijden vanaf Hoogkerk richting de zuidelijke ringweg heeft nu in ieder geval geen zin. Want dan rijd je recht tegen de afzetting aan.' Rijkswaterstaat adviseert ook om de weg voorlopig te mijden.

Auto's moeten omkeren

De automobilisten die achter het ongeluk vaststonden moeten omkeren en gaan in tegengestelde richting de weg terug. Ze worden via de paralelweg omgeleid.



De traumahelikopter landt naast de ringweg. (Foto: ProNews)



Lastige landing

De hulpdiensten kwamen met verschillende voertuigen in actie waaronder een traumahelikopter. 'Die bleef eerst lange tijd cirkelen boven het ongeval. Het zag eruit alsof hij moeite had met landen', zegt Hulscher.





Dit bericht is verschillende keren aangepast met nieuwe informatie over het ongeluk, de veroorzaker en de verkeerssituatie.