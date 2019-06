'Er zijn kabinetten om minder gesneuveld'

Afgelopen week stond in het teken van het zoveelste gasdebat. Maar is dat debat een start van het herstel van het vertrouwen, of is het onherstelbaar beschadigd, Beter Weters?

Een 'crisis in slow-motion', zo noemde Rutte de aardbevingen in Groningen. Die slow-motion is goed gevonden en slaat volledig op het Rijksbeleid. Er is veel te weinig gedaan en nog te laat ook. Het diepe wantrouwen dat daardoor is ontstaan is bijna onherstelbaar.

'Fast-forward'

Wat er moet gebeuren is helder: de gaswinning moet heel snel fors omlaag, geen 'slow-motion' maar 'fast-forward'. Daarnaast moeten de schades hersteld worden en woningen veilig worden gemaakt. Dat is geen gunst aan Groningen, dat is een basisrecht!

Al maakt Wiebes een goede stap met de 'stuwmeer-regeling' (wie verzint zo'n naam trouwens?), we zijn er nog lang niet. In dit dossier kun je inmiddels alleen nog maar hopen op een wonder en je tegelijkertijd wonderlijk blijven verbazen.

Vertrouwen keert niet snel terug

Onherstelbaar vertrouwen? Weinig is echt onherstelbaar, maar moeilijk om zo'n voortdurende schoffering en ontkenning van Groningen weer teniet te doen is het zeker. Ernstig beschaamd vertrouwen keert niet snel terug. Ministerieel excuus? Wat kan dat nog waard zijn? Daarvoor is echt teveel gebeurd, en voornamelijk niet gebeurd.

Moeilijk niet cynisch te worden

Na, en door jaren van “Haagse” veronachtzaming en volstrekte ontkenning van de aardbevingsellende in het Groningse, is het moeilijk geworden niet wantrouwend of cynisch te reageren op de zoveelste zogenaamde knieval van de verantwoordelijken, of dat nu de feitelijk veroorzakers (NAM etc.) of de daarachter aan het stuur zittende bestuurlijke autoriteiten betreft. Mijn moeder zaliger placht 't al te zeggen: 'En gie geleuft dà?' Zo is het, helaas. Eerst maar 's zien, en zolang nieuwe bezems hun schoonvegende werk nog niet hebben gedaan…

Bureaucratie viert hoogtij

Ik heb me de afgelopen jaren erg verbaasd over de enorme hoeveelheid mensen die zich bezighielden met de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinning en desondanks ernstig oplopende aantallen zaken die niet of onvoldoende werden aangepakt. De bureaucratie viert hoogtij en adviseurs varen er wel bij. Er was weer een relatief stevige aardbeving voor nodig om Den Haag goed wakker te schudden.

Hopen van niet

Het debat is geweest. De toezeggingen dat het vanaf nu beter en sneller zal gaan zijn gedaan. Dan gaan we het nu zien. Is de relatie beschadigd? Jazeker. Onherstelbaar? Ik mag toch hopen van niet. Ik ga er vanuit dat de regering vanaf nu met een sneltreinvaart aan de slag gaat om de geleden schade te vergoeden. Als het nu niet goed gaat moeten er koppen rollen in Den Haag. Wat hoop ik dat dat niet nodig zal zijn.

,Zullen nog vele debatten volgen

Inderdaad: het zoveelste gas debat zit erop. En ik voorspel dat er nog vele zullen volgen.

Men doet ons geloven dat het nu beter wordt. Maar ik geloof er niets van. Een generaal pardon voor vele gevallen zal niet geaccepteerd worden omdat de geleden schade groter is.

Geen vertrouwen in opkoopregeling

Ook de opkoopregeling zal niet veel brengen. De prijs zal onder de waarde liggen, simpelweg omdat men een beschadigd huis koopt. Al met al denk ik dat de gedupeerden van de gaswinning er niet op vooruit gaan. Het wordt tijd dat de overheid eindelijk hun verantwoordelijkheid neemt en echt de schade gaat vergoeden . Dan pas zal de rust in Groningen terugkeren.

Sarcasme mijn leven binnengedrongen

Eindelijk welgemeende excuses van onze minister president. Geen dag te vroeg, maar: welgemeend. Wiebes deed daar niet voor onder, die man loopt een ernstig risico op stoflongen. Hopelijk ontstaat er dan bij behandeling geen ellenlange en verwarrende discussie over wie hem mag behandelen, hoe lang, waarmee en wat het de gezondheidszorg mag kosten. Helaas, naast aangeboren en onverbeterlijk optimisme heeft ook sarcasme zich mijn leven binnen gedrongen.

Geen wantrouwen richting ons als inwoners

Wij, behorend bij Lewenborg, hebben nu voor de derde keer schade. De bevestiging van onze melding spreekt van een afhandelingsduur van 15 maanden- maar soms gaat het sneller. Hai toch. Of het algemeen vertrouwen in de overheid en organisaties waarmee ze samenwerkt onherstelbaar vernield is valt niet te hopen: uiteindelijk moeten we samen verder. Het zou helpen wanneer NU gestopt werd met het wantrouwen in onze richting, het ervan uit gaan dat achter elke claim een potentiële Groninger gelukzoeker zou kunnen schuilgaan ( burg. Onno Hoes op Radio 1, 14 januari jl). Slechts daden en tempo kunnen het tij keren. En dat is hoog-, hoognodig!

Oprechte excuses of niet?

Rutte bood expliciet excuses aan over het trage 'gehampel' inzake het aardgasherstelbeleid. Was dit oprecht of doordachte taxatie? Ik denk beide! Het huidige herstelbeleid wordt alom als zeer slecht gezien; geen voortgang, bureaucratie, geen transparantie. En een strijkstok waar veel aan blijft hangen, wat bij de getroffen Groningers had moeten terecht komen. Rutte ergert zich hier blijkbaar nu ook mateloos aan. Eindelijk.

Nu is het moment!

Hoe lang is het nog maar geleden dat Rutte andere adviezen kreeg? Van minister Kamp bijvoorbeeld. Van de VVD Kamerleden, zoals Rene Leegte, wiens negatieve advies aan Rutte in de trein werd afgeluisterd. Bij de expliciete excuses van Rutte hoort een pakket rigoureuze beleidsverbeteringen. Voor de getroffen Groningers. Transparant en meetbaar. Kabinet, Kamer, CdK Paas en Groningen moeten nu doordrukken. Het momentum is nu!

Hotemetoten kunnen weer verder met elkaar

Het vertrouwen tussen de stropdassen is hersteld hoor. Hoezee. Ministers, burgemeesters en andere politieke hotemetoten kunnen weer met elkaar door een deur. Ze zijn een trots team met een missie. De ellende van Groninger gezinnen en gemeenschappen kan weer de bestuurlijke la in. De politieke carrières van Wiebes, Rutte, Paas, Engels en co zijn vakkundig in de stutten gezet. Dat de samenleving er geen donder mee opschiet interesseert ze niks. Want als het volk gromt, volstaat blijkbaar een al dan niet geveinsde sorry.

Groningen compleet gemolesteerd

Er is één provincie in dit land professioneel afgesneden van de basale plicht van de overheid. Levens en land zijn compleet gemolesteerd voor het grote geld. En iedereen die daar medeplichtig aan is, zal nooit meer een publieke taak mogen vervullen. Dit kabinet zal zonder twijfel ergens struikelen over een klein akkefietje; een bonnetje, een leugentje, een versprekinkje, of gewoon omdat de VVD'ers op zijn. Maar Groningen blijft de grootste binnenlandse schandvlek van de afgelopen decennia. Er zijn kabinetten om minder gesneuveld.