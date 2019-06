Nieuwe lichting voetbalsters staat al klaar in Groningen

Op één van de velden van Kardinge klinkt de fluit van trainer Rik Liezenga. Het is een soort van wake-up call. Want het is kwart voor negen in de ochtend. De voetbalsters worden in twee groepen verdeeld. De keepsters krijgen individuele training.

Liezenga geeft voortdurend aanwijzingen bij de verschillende oefeningen. 'Als je de bal ontvangt, maak je nog even een schijnbeweging', is één van zijn opdrachten aan de speelsters. Vrij snel is duidelijk dat er op het kunstgras veel talent rondloopt.

Doorstroom naar sc Heerenveen

'Hun toekomst is dat ze zich nu proberen te ontwikkelen en dat ze op den duur een goed amateurniveau aankunnen. De afgelopen tijd zijn er een stuk of zeven doorgestroomd naar sc Heerenveen', vertelt Liezenga.

Met het Wereldkampioenschap in aantocht is vrouwenvoetbal 'hot'. Nikée van Dijk uit Groningen zit ook op het Werkman College. Ze speelt inmiddels voor sc Heerenveen en ook voor Oranje onder 16 jaar.

Het grote Oranje

'Ik denk dat de vele aandacht voor het vrouwenvoetbal komt omdat ze twee jaar geleden Europees Kampioen zijn geworden. De sport is toen echt gegroeid en er zijn veel meer meiden op voetbal gegaan.' vertelt ze tussen twee lessen door.

Haar droom is om ooit Oranje Leeuwin te worden. Spelen voor het grote Oranje dus. 'En bij Barcelona spelen', voegt ze er aan toe.

Meningen verdeeld

Op het veld van Kardinge zijn de meningen wisselend. De ene speelster weet zeker dat de Nederlandse vrouwen de halve finale halen. Een ander meent dat de Leeuwinnen het lastig gaan krijgen.

Hoe het ook afloopt. Een ding is zeker. Een nieuwe generatie voetbalsters wordt al klaargestoomd, ook in Groningen.