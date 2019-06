Woede over onnodig vervangen asbestdak

De Eerste Kamer zette een streep door het wetsvoorstel waarin stond dat asbestdaken vóór 2025 moeten zijn vervangen, vanwege de gevaren voor de volksgezondheid. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer was vóór het voorstel, maar de Eerste Kamer vindt die aanpak te overhaast en de consequenties te groot.

10.800 euro

Jan Maat heeft net in april van dit jaar het asbestdak op zijn schuur laten vervangen. 'Dat kostte me 10.800 euro precies', zegt hij. 'En dat terwijl het dak nog wel vijftig jaar had meegekund.'

Spijt

Natuurlijk, de frisse terracottakleurige dakplaten op zijn schuur zien er mooi uit, maar nu blijkt dat hij het geld ook in de zak had kunnen houden kijkt hij er toch anders tegenaan. 'Ik had er twee oldtimer motoren van kunnen restaureren', zegt Maat met spijt in zijn stem.

Verzekering

De Bierumer besloot het dak te vervangen, omdat niets erop wees dat hij onder die verplichting uit zou kunnen. Bovendien had de verzekering hem laten weten dat het opruimen van het grootste deel van asbestdeeltjes in geval van brand voor zijn eigen rekening zou komen. 'In dat geval zou je dus failliet zijn', zegt Maat.

Geld terug

Al met al voelt Maat zich flink in het pak genaaid. Hij is niet van plan het er bij te laten zitten: 'Ik schakel mijn rechtsbijstandverzekering om te kijken of er een deel van het geld terug te krijgen is.'

