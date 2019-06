Stadswijk smeekt om weesfietsregime, maar moet geduld hebben

De stadswijk Laanhuizen in Groningen is de overlast van geparkeerde fietsen meer dan zat. Volgens buurtbewoners blijven sommige fietsen maandenlang staan. Voor Laanhuizen is de maat vol.

'Ik heb weleens gedacht om de fietsen in mijn auto te laden om ze in een andere stadswijk weer uit te stallen', zegt Audrey Wijnberg. Ze woont aan de Koeriersterweg en kijkt vanuit haar huis uit op de busbaan die voor tabaksfabriek Theodorus Niemeyer langsloopt.

Bushalte

In de afgelopen jaren is volgens buurtbewoners het aantal gestalde fietsen aan de Koeriersterweg gestegen van pakweg 50 naar 150. Sommige fietsen staan er al maandenlang of jarenlang volgens Wijnberg. Oorzaak van de stijging is volgens haar onder meer de komst van een bushalte in de straat.

Daarnaast herbergt de wijk ook veel studenten, maar in de ogen van Wijnberg is dat niet de reden van de fietsexplosie. 'Hier hebben altijd studenten gewoond en we hebben nooit zoveel overlast gehad.'

Fietsen op de stoep. Foto: Robert Pastoor/RTV Noord



Speciaal beleid

Bewoners willen dat de wijk in het weesfiets-regime wordt geplaatst. Het centrum van Groningen kent samen met de Indische buurt, Schildersbuurt, Kostverloren, Rivierenbuurt, Herewegbuurt en de Zeeheldenbuurt al zo'n regime. Geparkeerde fietsen krijgen daar met enige regelmaat een waarschuwingssticker. De eigenaar krijgt dan twee weken de tijd om de fiets te verwijderen. Als dat niet gebeurt dan wordt de fiets weggehaald.

Een waarschuwingssticker. Foto: Robert Pastoor/RTV Noord



Laanhuizen

Wandelend over de Koeriersterweg wijst Audrey Wijnberg aan welke fietsen al lange tijd staan te wachten op de rechtmatige eigenaar. 'Na de festivals in het Stadspark is het helemaal erg. Dan staan er ook op andere plekken in de wijk heel veel fietsen.'

Steun van SP

Laanhuizen kreeg deze week steun van de politieke partij SP. De socialisten wilden van wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) weten of de wijk in aanmerking kan komen voor het speciale regime. Chakor kon daar nog geen toezeggingen over doen.

Tot grote ergernis van buurtbewoonster Audrey. 'Het wordt hier enorm erg. Je kan niet meer in de fietsenrekken parkeren.' Ze hoopt dat de wethouder dan ook snel persoonlijk polshoogte komt nemen.

'Ik hoop dat wij in die weesfietsregeling gaan komen, maar het schijnt nogal moeiljk te zijn', zegt Audrey Wijnberg tot besluit.