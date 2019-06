'Versterking zorgt voor sociale ontwrichting'

Boze berichten in groepsapps, scheve gezichten op straat: de versterking van huizen in het aardbevingsgebied zorgt voor steeds meer voor onenigheid tussen inwoners.

'Mijns inziens is er sprake van sociale ontwrichting', zegt directeur Nynke Walstra van welzijnsorganisatie ASWA in Appingedam tijdens een bijeenkomst van het EPI Kenniscentrum over aardbevingsbestendig bouwen.

NIeuwe wijk

Vooral de Damster wijk Opwierde-Zuid wordt hard getroffen: de komende jaren worden bijna 400 huizen gesloopt en herbouwd. Nog eens 64 huizen worden ingrijpend versterkt. Er komt een compleet nieuwe wijk.

Volgens Walstra gaat iedereen, van jong tot oud, eronder gebukt: 'Kinderen moeten naar een nieuwe, aardbevingsbestendige school. Gezinnen moeten naar een nieuwe woning. Ouderen gaan naar een nieuw verzorgingstehuis. Iedereen krijgt ermee te maken.'

Directeur Nynke Walstra van welzijnsorganisatie ASWA. Foto: RTV Noord/Martin Drent



Samenhang onder druk

Door al die veranderingen verandert de omgeving ingrijpend, zegt Walstra: 'Je kunt de krant niet meer delen met je buren, omdat je ineens ver uit elkaar woont. Kinderen kunnen niet meer met hun vrienden samen naar school fietsen. Allemaal kleine voorbeelden waardoor de samenhang onder druk staat.'

Daarbij komt dat mensen steeds meer onder spanning staan door alle onzekerheid over hun huis. Over de versterking van Opwierde-Zuid wordt al zeven jaar gepraat. 'Soms is het maanden stil, en dan valt ineens een brief op de deurmat dat je volgende week naar een infobijeenkomst moet', zegt Walstra. 'Het vertrouwen in de overheid heeft een flinke deuk opgelopen.'

Ongelijkheid

Door de versterking ontstaat steeds meer onrust binnen de wijk. Dat komt volgens Walstra onder andere door ongelijkheid: 'Jij hebt 30.000 euro aan je huis verspijkerd, terwijl jouw buurman nooit wat aan zijn woning heeft gedaan. Toch krijg je allebei een gloednieuwe woning. Dát zijn gevoelens die leven.'

Walstra heeft nog niet meegemaakt dat mensen 'elkaar de tent uitvochten', maar het cruciale punt is wel dat buren uit één blok samen beslissingen moeten nemen over hun nieuwe woning. 'En de één heeft daarbij andere wensen dan de ander.'

Gluren bij de buren

Om de cohesie te bevorderen, houdt ASWA activiteiten als 'gluren bij de buren', een 'running diner' of een door inwoners georganiseerd wijkbelevingscafé. Daardoor blijven inwoners op een gemoedelijke manier met elkaar in gesprek.

Ook is Walstra blij met de extra coaches die gemeenten kunnen inzetten om gedupeerden in het bevingsgebied emotioneel te ondersteunen. 'Het is belangrijk om een luisterend oor te bieden, want mensen willen hun verhaal kwijt', besluit Walstra.

