GroenLinks Stad wil wijken sneller gasvrij na leidingenalarm

De GroenLinks-fractie in de Groningse gemeenteraad grijpt het alarm over de betrouwbaarheid van gietijzeren gasleidingen aan om te pleiten voor het sneller gasvrij maken van stadswijken.

Donderdag maakte het Staatstoezicht op de Mijnen bekend dat gietijzeren leidingen een risico vormen voor de veiligheid omdat ze bij forse trillingen kunnen gaan lekken. Ook in onze provincie ligt nog 94 kilometer aan gietijzeren gasleidingen. In de stad gaat het bijvoorbeeld om straten in de Oranjebuurt.

Warmtenet

In raadsvragen aan het college vraagt Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks of het college in beeld heeft wat eventuele vervanghing van de leidingen door PVC gaat kosten. De fractie stelt voor om in overweging te nemen de leidingen dan maar helemaal weg te halen, want gebruik maken van een warmtenet zat toch al in de planning,

'Groningen is van plan om in 2035 helemaal CO2-neutraal te zijn, en in dat kader wordt ook het warmtenet aangelegd. In de wijktransitieplannen wordt gekeken welke wijken van het gas af kunnen en welke kunnen worden aangesloten op het warmtenet. Die plannen worden binnenkort in de raad besproken.'

Zonde

Ceciel Nieuwenhout: 'Het zou zonde zijn als Enexis eerst investeert in het vervangen van de oude leidingen voor nieuwe leidingen, als we de leidingen daarna de grond uit willen om de hele wijk gasvrij te maken.'

'Dit vereist goede afstemming met de netbeheerder, en hier kan in de wijktransitieplannen rekening mee gehouden worden. Als we de buurten waar nu nog oude gasleidingen liggen met extra prioriteit aansluiten op het warmtenet, kunnen onnodige kosten voorkomen worden!'

