ESD spant kort geding aan tegen dwangsom provincie

De provincie gaf ESD half april een dwangsom. De uitstoot van kankerverwekkende sic-vezels moet binnen acht weken naar nul. Gebeurt dat niet, dan krijgt het bedrijf boetes van 250.000 euro tot maximaal 750.000 euro.

Wint tijd

ESD is het niet eens met die megaboetes en vecht het besluit daarom aan. Dat doet het bedrijf op twee manieren: via een kort geding bij de bestuursrechter in Groningen en een bezwaar bij de Commissie Rechtsbescherming van de provincie.

Daarmee wint ESD tijd. Zolang beide procedures lopen, zal de provincie niet overgaan tot het uitdelen van boetes, zo laat een woordvoerder van de provincie weten.

Maatregelen genomen

Directeur Richard Middel van ESD-SIC zei eerder al de dwangsom 'voorbarig en onvoldoende onderbouwd' te vinden. 'Uit geen enkel onderzoek is tot nu toe gebleken dat de sic-vezels wettelijke grenswaarden overschrijden.'

Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen om de uitstoot van de vezels te beperken. Zo heeft ESD een productielijn gesloten, waardoor het afscheid moest nemen van vijf medewerkers.

'Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor vernevelingstechnieken, een soort douche, op het terrein. Daardoor kunnen we de uitstoot van stof minimaliseren', vertelt Middel.

Kort geding op dag ultimatum

Het kort geding is - toeval of niet - volgende week dinsdag, op de dag waarop het ultimatum van de provincie verstrijkt. Het is nog niet duidelijk of de rechter direct een uitspraak doet.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA), die in het nieuwe provinciebestuur Milieu in zijn portefeuille heeft, wil inhoudelijk niet reageren op de kwestie zolang er nog geen uitspraak ligt.

Hoe gevaarlijk zijn sic-vezels?

Siliciumcarbide-vezels zijn volgens de Gezondheidsraad en de GGD kankerverwekkend. Uit metingen van TNO blijkt dat de hoeveelheid deeltjes die ESD uitstoot boven de norm uit kán komen. Het RIVM doet daarom onderzoek naar de gezondheidsrisico's voor de bevolking. Hoe ontstaan blazers? ESD-SIC produceert siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Soms bezwijkt de overdekking, met een stofwolk - een 'blazer' - als gevolg.



