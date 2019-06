Aantal schademeldingen Westerwijtwerd afgelopen dagen toegenomen (update)

Afgelopen weekend werden nog maar zo'n zeventig schades per dag gemeld. Vanaf dinsdag, na de bekendmaking van de 'Stuwmeerregeling' en het Kamerdebat daarover, ligt het aantal gemelde schades op zo'n driehonderd per dag. 'Dat is een heel opvallende stijging opeens', zegt Schaafsma.

De 'Stuwmeerregeling' zou aanvankelijk gelden voor schades tot 10.000 euro voor 1 januari. De Kamer wil dit verruimen naar 1 juni, zodat ook mensen met schade na de beving bij Westerwijtwerd hiervan gebruik kunnen maken.

Gaat gelijk op met Zeerijp

In totaal zijn er tot nu toe 4.474 schademeldingen gedaan, waarvan 124 meldingen van acuut onveilige situaties. Volgens Schaafsma gaat de beving van Westerwijtwerd hiermee redelijk gelijk op met de beving van Zeerijp. Naar verwachting komt het uiteindelijke aantal uit boven de 5.000.

Schade bij de RUG

TCMG heeft inmiddels 114 van de acuut onveilige situaties geïnspecteerd. Bij 22 daarvan waren ook daadwerkelijk maatregelen nodig. Het gaat dan om het plaatsen van hekken rond een op instorten staande schuur en het verstevigen van een instabiele schoorsteen.

Ook bij het Kernfysisch Versneller Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen werd schade geïnspecteerd. Het ging om een scheur in een gang die al eerder gemeld was, na de beving van Zeerijp. Volgens woordvoerder Jorien Bakker van de RUG bleek uit de inspectie dat de schade niet erger is geworden na de nieuwe beving. 'Maar het moet nog wel hersteld worden', aldus Bakker.

66 schademelders is 'nieuw'

Uit analyse van de eerste duizend meldingen blijkt dat 66 procent van de schademelders nog niet eerder een schade hadden gemeld bij TCMG. Er wordt nog onderzocht of zij in het verleden wel schades meldden bij de NAM.

22 procent van de schademelders is op dit moment nog verwikkeld in de afwikkeling van een eerdere schade. 11 procent had een eerdere schade afgerond.

In de update van dit artikel is de reactie van de RUG verwerkt.

Lees ook:

- Overzicht: de vijf belangrijkste uitkomsten van het gasdebat

- Aardbevingsnieuws mei: een 'bevinkje' van 3.4 op de Schaal van Richter

- Lees hier alles over de aardbevingen in onze provincie