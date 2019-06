Dit (extra lange) weekend in Groningen: veel feest en spectaculaire vluchten

We hebben een extra lang Pinksterweekend en dan is er ook nog een heleboel te doen. Hoe leuk!

We zetten een paar tips voor je op een rij.

Airshow Oostwold

Mooie en bijzondere vliegtuigen zijn zondag en maandag weer te bewonderen bij de 'airshow' bij vliegveld Oostwold. Echt een Pinkstertraditie.



Pinksterfeesten Delfzijl

Het is feest dit weekend in Delfzijl tijdens de Pinksterfeesten. Die worden alweer voor de 143e keer gehouden. Zeker de moeite waard om even langs te gaan, want er is ontzettend veel te doen. Check dat programma maar eens.

Groninger Molenweekend

Ieder tweede weekend van juni zijn veel molens in onze provincie geopend voor het publiek tijdens het Groninger Molenweekend. Extra leuk dit jaar is dat er ook een speciaal Grunngeer Meulenlaid is geschreven door Erwin de Vries. Zelf meezingen kan hier.

Pinksterfestival Leek

Ook feest in Leek, want daar is het Pinksterfestival. Niet alleen is er kermis, maar ok heel veel muziek. Check hier de rest van het programma.

Schutsemarkt in Nieuwe Pekela

Voor de dertigste keer wordt zaterdag de Schutsemarkt in Nieuwe Pekela gehouden. Lekker struinen langs de kraampjes, wat kopen, af en toe wat eten en drinken. Kon een stuk minder Zeker ook in zo'n leuke sfeer. Het begint om 09:30 uur en is om 17:00 uur afgelopen.