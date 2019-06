JongerenTop van start gegaan: 'Het liefst niet over aardbevingen'

De JongerenTop, over de toekomst van onze provincie volgens jongeren, is vrijdagmorgen van start gegaan op de voetbalvelden van Appingedam. Er zijn zo'n 800 kinderen tussen 12 en 18 jaar aanwezig bij dit 'JOT. Festival'.

Het is de bedoeling dag de jongeren met ideeën komen voor onze provincie. Mede-organisator Wini Weidema noemt als voorbeeld plannen over kunstroutes, toerisme, scholen, banen. 'Het belangrijkst is dat zij bedenken wat zij belangrijk vinden.' De beste tien ideeën worden uitgevoerd.

Niet over bevingen

Weidema hoopt dat de top - midden in het aardbevingsgebied - juist niet over de bevingen gaat. 'Wij willen kijken wat er naast de aardbevingen is. Uiteraard is het verschrikkelijk, maar voor de jongeren is er natuurlijk gewoon nog een toekomst. Dáár willen we naar kijken', zegt Weidema.

Tijdens het festival worden meerdere workshops gegeven. De jongeren kunnen onder meer leren debatteren, vloggen, rappen en bouwen met bamboe.

