Code oranje wegens onweersbuien en zware windstoten

Een smalle, maar felle buienlijn trekt over het land vanuit het zuidwesten. Naarmate de buienlijn noordelijker komt, wordt de intensiteit groter.

Weervrouw Harma Boer ziet ook dat er onweersbuien naar Groningen komen, maar verder gaat de glazen bol nog niet.

Wat blijft ervan over?

'Het is de vraag wat ervan overblijft. Dat is met onweersbuien heel moeilijk aan te geven. De energie kan er ook al uit zijn gegaan en dan zakt het in elkaar. Dat hebben we deze week wel vaker gezien.'

Berichten dat de onweersbuien juist steeds intensiever zouden worden als ze richting Groningen trekken zeggen Harma nog niet veel. 'Het tijdstip van passeren is dit keer wat eerder, dus dan hangt er nog wat warmere lucht in de omgeving. Een waarschuwing is op zijn plaats, maar het is echt nog afwachten.'