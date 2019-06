Motorclub No Surrender nu ook verboden

De rechtbank in Assen heeft vrijdagmorgen motorclub No Surrender verboden. Eerder werden ook al motorclubs Hells Angels en Satudarah verboden.

No Surrender is een gevaar voor de openbare orde, zo oordeelt de rechtbank. Een groot aantal leden van No Surrender is structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige strafbare feiten.

Het gaat in veel gevallen om misdrijven waarvan derden het slachtoffer zijn.

Ook is er sprake van intimidatie, openlijke geweldpleging en afpersing. Van een vecht- of schietpartij in een woonwijk of uitgaanscentrum zijn veel omstanders getuige en lopen even zovelen het risico om onbedoeld slachtoffer te worden.

Angst

Strafrechtelijk optreden wordt bemoeilijkt omdat zowel leden van No Surrender, slachtoffers, als getuigen van misdrijven zich uit angst niet vrij voelen om tegenover de politie verklaringen af te leggen.

Ook zijn er fondsen voor leden die in de gevangenis zitten of vervolgd worden.

Groningse vingerknipzaak

In Groningen stonden onlangs zeven verdachten van de bende terecht in de zogeheten vingerknipzaak.

De slachtoffers waren leden van de motorclub No Surrender. Zij deden aangifte van mishandeling en afpersing. Dit gebeurde onder het mom van 'bad standing'; een vorm van afstraffing binnen de club.

Een van de slachtoffers was een 47-jarige Groninger. De vrouwelijke verdachte lokte hem in november 2016 naar haar woning. Daar werd de man opgewacht, bedreigd met het afknippen van vingers en afbranden van een tatoeage op zijn lijf. De man werd later halfnaakt in de bossen bij Glimmen gedropt.

Lees ook:

- Tot 5 jaar en 8 maanden cel in No Surrender-zaak

- Onderzoekers RUG: aanpak motorclubs is vechten tegen de bierkaai

- OM trekt alles uit de kast om No Surrender te verbieden