Grensverhaal: Altijd een Grensganger

De Duitse Gaby van Halteren is nu woonachtig in Finsterwolde. (Foto: RTV Noord)

'Ik kom hier nooit meer', zegt de jonge Gaby van Halteren ooit na een regenachtige vakantie in Zandvoort. Maar het liep anders: de Duitse woont nu langer in Nederland dan in haar geboortestreek Neurenberg in het zuiden van Duitsland.

De taalexpert voelt zich hier erg thuis. Integratie is voor haar sowieso geen punt: 'Je kunt me overal neerzetten',zegt ze met overtuiging.

In dit Grensverhaal praat onze stagiaire Karen Hochmuth met Gaby van Halteren over haar affiniteit met talen, boeken en schrijven.

Vreemde eend in de bijt

Zoals zo vaak lokt de liefde Gaby de grens over. Op 23-jarige leeftijd komt ze naar Nederland. 'Nadat ik mijn studie bedrijfseconomie in Duitsland had afgerond, heb ik in Utrecht en Amersfoort gewerkt.'

Met haar toenmalige partner krijgt Gaby een tweeling. 'Onze liefde heeft niet zo lang standgehouden, maar de liefde voor Nederland wel', vertelt ze. 'Ik voelde mij in Duitsland een vreemde eend in de bijt. Eigenlijk was ik altijd van plan om naar Amerika te gaan, maar ik ben niet verder dan Nederland gekomen.'

Amerika

Meerdere keren was ze op vakantie in de Verenigde Staten, ze genoot er van eindeloze stranden en maakte autotochtjes in een Ford Mustang. De fascinatie voor Amerika begon al in haar jeugd in Neurenberg, toen ze Amerikaanse buren had.

Gaby bij de Ford Mustang tijdens één van de vakanties in de VS.



In Beieren waren in die tijd veel kazernes, waar Amerikanen gestationeerd waren.

'Onze buren uit de VS hadden een hond, die altijd bij ons kwam. Je moet wel Engels met de hond praten, anders verstaat hij jou niet, zeiden ze tegen mij. Dat waren mijn eerste Engelse woorden.'

Onafhankelijkheid

Het leven in Nederland geeft Gaby vooral vrijheid. Weg onder het juk van haar ouders. 'Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd omdat mijn vader dat wilde, maar ik wilde eigenlijk liever iets met talen doen.'

Gaby's vader wilde graag dat zijn dochter financieel onafhankelijk zou zijn. 'Mijn ouders zijn van de generatie die in de oorlog kind was. Dus ze hebben dat meegekregen en hard gewerkt om alles weer op te bouwen. Zij hadden het beste met mij voor. Daarom heb ik bedrijfseconomie gestudeerd', legt ze uit.

Terug naar taal

Tot vlak voor de geboorte van haar tweeling werkt Gaby als directiesecretaresse bij een Wijngroothandel in Utrecht. 'Omdat ik zelf altijd een zogenaamd 'sleutelkind' was, ben ik de eerste jaren thuisgebleven voor de kinderen.' In deze twaalf jaar werkt ze zo nu en dan als vertaler.

Een tijdje later verhuist Gaby naar Friesland en uiteindelijk komt ze terecht in de provincie Groningen. Daar gaat een droom in vervulling.'In Finsterwolde kon ik een vrijstaand huis kopen met grond omheen. Daar zit ik nu in the middle of nowhere. Vanuit mijn woonkamer kijk ik naar Duitsland.'

De drie helden die een rol spelen in Gaby's kinderboek.



Woorden Talent

In Finsterwolde begint Gaby vanaf 2015 haar eigen bedrijf: WoordenTalent. Ze werkt als vertaalster, projectcoördinator en geeft workshops creatief schrijven.

'Het is spannend', zegt Gaby. 'Tijdens mijn studie had ik al een klein bedrijfje, dus ik kende het ondernemen wel. Maar nu zit er meer druk achter.' Ze hoeft zich geen zorgen te maken over klandizie, zegt ze. 'Mijn klanten weten dat ik heel precies ben. Elke punt of komma moet goed staan.'

Fictie

Naast zakelijk schrijven is Gaby inmiddels ook bezig met het schrijven van Engelstalige fictie. 'Dat is mijn nieuwe tak van sport, ik wilde dat altijd al.'

'Op mijn zestigste verjaardag had ik zoiets van: ik overdenk mijn leven, wat heb ik nou gedaan en wat wil ik nog doen? En dat is gewoon schrijven. En tegenwoordig kan iedereen zijn eigen boeken uitgeven.'

Ondertussen is ze onder de paraplu van haar eigen bedrijf ook een uitgeverij gestart. 'Je wordt serieuzer genomen als in je boek een uitgever staat', vindt ze.

Uitdaging

Het schrijven van fictie is voor Gaby een grote uitdaging. 'Ik vind het zo leuk om een hele eigen wereld te creëren.'

Door in het Engels te schrijven hoopt ze ook succes te boeken buiten Nederland en Duitsland. Er zijn plannen voor een trilogie, het eerste deel is bijna klaar.

Lees ook:

- Grensverhalen: Waarom niet naar Nederland?

- Grensverhalen: Astrid Brouwer is Duitse van beroep

- Grensverhalen: Op excursie naar Emden