KEI-bestuur treedt strenger op tegen kroegen met lachgas

Het lachgasverbod tijdens de KEI is niet nieuw, zo vertelt bestuursvoorzitter Remmie Palland van de KEI-week. Sinds 2017 is er zo'n verbod. Maar kroegen die het overtreden, worden dit jaar zwaarder gestraft.

Geen kroegentocht

In plaats van één jaar komen ze dus drie jaar op de zwarte lijst. Hierdoor mogen ze niet meedoen aan de traditionele kroegentocht. Ook krijgen ze van de stichting 500 euro boete bij overtreding.

Lachgas geeft een korte roes en is populair onder jongeren. Veel kroegen hebben een tank in de zaak staan waar ze ballonnetjes met gas uit tappen en voor een paar euro verkopen.

Het middel valt onder de Voedsel- en Warenautoriteit en mag dus verkocht worden. Toch wil het KEI-bestuur een verbod tijdens de introductieweek. 'Het is niet bekend wat de gevolgen zijn van lachgas, zeker niet in combinatie met alcohol.'

Grotere gevolgen

'We hebben gekozen voor drie jaar omdat dat grotere gevolgen heeft voor de kroegen. Ze kunnen nu niet denken: ach, dan slaan we een jaartje over. De KEI-week is natuurlijk een manier voor kroegen om zich te presenteren aan nieuwe studenten, dus ze willen daar wel bij horen', vertelt Palland.

Omdat de gezondheidsrisico's onduidelijk zijn, neemt de KEI-week een duidelijk standpunt in. 'Handhaven is lastig, maar we zorgen dat er leden van het bestuur op die avond kroegen langsgaan om te controleren of er echt geen lachgas verkocht wordt.'

Niet expliciet waarschuwen

Palland zegt ook dat er niet expliciet gewaarschuwd gaat worden tegen het gebruik van lachgas. 'Dat kan ook juist de interesse van de studenten opwekken. Als we bijvoorbeeld veel lachgaspatronen of ballonnetjes op straat zien liggen, gaan we wel waarschuwen.'

Vorig jaar deden 37 kroegen mee aan de Kroegentocht. Zij hielden zich allemaal aan het verbod op lachgas. Hoeveel er dit jaar meedoen is niet bekend. In de afgelopen jaren is er geen enkele boete opgelegd en zijn ook geen kroegen uitgesloten van deelname.

