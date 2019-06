Sint-bernard overlijdt na sprong in Stadsparkvijver: 'Ze zakte weg in mijn armen'

Een klein drama in het Stadspark in Groningen: daar overleed onlangs de 2-jarige Sint-bernard Zus na een sprong in de vijver.

De oorzaak is achterstallig onderhoud aan de beschoeiing, zeggen sommigen.

'Zus liep vrolijk door het hoge gras daar', wijst Ben Fontein, het baasje van Zus. Zoals vaak was hij op die fatale dag met zijn rolstoel in het Stadspark om Zus en zijn andere hond uit te laten.

'We kwamen van de linkerkant', herinnert hij zich, 'en Zus liep een paar keer heen en weer, en hier ging ze het water in. Dat doet dat ze meestal heel voorzichtig, maar nu sprong ze heel blij het water in'.

Betonnen paaltjes

Wat Zus niet in de gaten heeft is dat er vlak onder het wateroppervlakte een betonnen paaltje verscholen is. Het is één van de paaltjes waar de beschoeiing vroeger aan vastgemaakt was.



Ik had haar in mijn armen, ze kreunde wat, er kwam bloed uit haar neus en mond. Ben Fontein - baasje

Inmiddels is de beschoeiing verdwenen, is er grond weggespoeld en staan de paaltjes los van de oever. Enkele exemplaren staan helemaal onder water.'Zus sprong bovenop dat paaltje', wijst Fontein. 'Ze viel op haar zij en schoot onder water. Ik ben hier snel met de rolstoel heen gereden en het water in gegaan en haalde haar naar boven.'

'Ik had haar in mijn armen, ze kreunde wat, er kwam bloed uit haar neus en mond. Ze zakte weg en was hartstikke dood, het was binnen een paar minuten gebeurd, wat zeg ik, misschien waren het maar een paar seconden'.

Niets meer aan te doen

'Er kwam een mevrouw langs, die is ook te water gegaan, en ook nog een meneer, en samen hebben we de hond op de wal gelegd', gaat Fontein verder.

'Er was niets meer aan te doen. Ik denk dat ze op het paaltje terecht gekomen is en een inwendige bloeding heeft gekregen'.

'Nooit wat aan gedaan'

Gonnie Bruintjes was andere kant van het park toen Ben haar in paniek opbelde. Net als Fontein is Bruintjes een groot hondenliefhebber. Zij en Fontein treffen elkaar vaker aan de oevers van de vijver. Ook zij kon niets doen om Zus te redden.

Bruintjes wijt het ongeluk aan achterstallig onderhoud aan de oever van de vijver in het Stadspark. 'Ik woon hier nu bijna elf jaar en er is nog nooit wat aan gedaan', zegt ze.



Petitie

'Verderop is er een soort natuurlijke oever gemaakt en dat zouden ze moeten doortrekken in het hele park', schetst Bruintjes. 'Ik ben een petitie begonnen waarin de gemeente opgeroepen wordt actie te ondernemen, want dit mag niet nog een keer gebeuren'.

De petitie is vrijdagmiddag al 2000 keer ondertekend. Bruintjes wil het eindresultaat uiteindelijk gaan overhandigen aan de verantwoordelijk wethouder. De gemeente Groningen heeft nog niet gereageerd op de kwestie.