's Lands beste ICT-manager is een Groninger

In Huis ter Duin in Noordwijk werd Rake donderdagavond zowel door de publiek- als vakjury unaniem als eerste gekozen. In totaal liet Rake zeven concurrenten achter zich. Een award van paar kilo massief glas, twee flessen wijn, een oorkonde en een fraai juryrapport mocht de kersverse kampioen na afloop meenemen.

Wat is het voor verkiezing?

'Het wordt georganiseerd door de Branchevereniging ICT en Telecomunicatie Grootgebruikers (BTG). Het ICT-platform van Nederland. Alle belangrijke partijen en ICT-bedrijven in Nederland zijn hierbij aangesloten. Het is lastig om van jezelf te zeggen, maar als je wint ben je inderdaad de beste van Nederland.'

De onvermijdelijke vraag. Wat ging er door je heen?

'Ik ben er eerlijk gezegd ongelofelijk trots op. Het is niet alleen een geweldige blijk van erkenning voor mezelf, maar ook voor het 5G programma wat we in onze mooie provincie hebben lopen. De prijs bestaat al meer dan twintig jaar en staat echt mooi op mijn CV.'

Hoe word je Nederlands kampioen ICT-manager?

'Ik ben, hoorde ik achteraf, door meerdere mensen genomineerd. We waren met acht genomineerden en moesten ons werk schriftelijk onderbouwen. Daar bleven drie finalisten van over. In Huis ter Duin moest ik donderdagavond een pitch houden voor het publiek. Daarna was er nog een pitch voor de vakjury. Ik moest er dus zeker het nodige voor doen. Het was een echte competitie. Dat maakt het extra leuk om te winnen.'

Waarom heb je gewonnen?

'Ik heb verteld hoe we met onze 5G proeftuin in Groningen met diverse grote spelers, zowel providers als bijvoorbeeld TNO en het Agentschap Telecom de schouders er onder zetten om 5G maximaal toe te passen op innovatief gebied in onder andere zorg en landbouw. Alles is erop gericht ondernemers in de regio verder te helpen. De jury vindt het vooral knap hoe ik in staat ben geweest om de diversiteit aan partijen met verschillende belangen aan elkaar te binden. Niet alleen kijkend naar technologie, maar juist ook naar praktische oplossingen.'

Kan de Nederlands kampioen zijn titel verdedigen?

'Nee zo werkt het in dit geval niet. De winnaar zit het volgend jaar in de vakjury. Ik mag de BTG wel vertegenwoordigen op een aantal events. Ik schat dan ook in dat ik het maar één keer meemaak, maar ik blijf het mijn leven lang bij me houden hoor.'