JongerenTop: 'Zeg me dat het goedkomt, geef me stukjes toekomst'

In een bomvolle festivaltent denken honderden jongeren uit het aardbevingsgebied na over hun toekomst in het gebied en ver daar buiten.

De middelbare scholieren doen mee aan het JongerenTop festival op de voetbalvelden van DVC Appingedam. Naast dat er wordt gedanst en luidkeels mee wordt gezongen op hippe muziek, staan er ook heel veel inhoudelijke workshops op het programma.

Wat is er nodig?

In de grote tent denken de groepjes jongeren na over hoe zij hun toekomst voor zich zien in Groningen en wat daar voor nodig is. De brainstorm staat onder leiding van kindercorrespondent en voormalig verslaggever van het jeugdjournaal Tako Rietveld.

De middelbare scholieren zijn zich heel goed bewust van in wat voor wereld ze leven. Zo weten ze maar al te goed dat we zuinig moeten zijn op onze planeet en dus de strijd moeten aangaan tegen plastic en onze moeten inzetten voor duurzame energie.



Toneelstuk

In de kantine van de Damster voetbalclub maakt de jeugd in een half uur tijd een toneelstuk over de aardbevingsproblematiek. Ze komen met verrassende ideeën.

'Laten we een dorp bouwen onder de grond van Den Haag', zegt meisje. Een jongen vult aan: 'Ja, met een bioscoop.' Een ander meisje vult aan: 'En een vegetarische Mc Donalds.'

'Rutte trilt op zijn stoel'

Voordat ze onder de Haagsche grond komen, moeten ze gaten maken met drilboren. Eenmaal onder de in de bodem gaan ze feesten en zetten ze de muziek op standje burenruzie. 'Zodat premier Rutte zit te trillen op zijn stoel', zegt een jongen. 'Dan weet hij ook wat een aardbeving is.'

Een kwartier later staan ze voor de andere jongeren op de planken. Hoewel nog niet iedereen helemaal tekst vast was, voor zover mogelijk in zo'n korte tijd, stalen ze de show.

Ze sluiten het stuk af met het een pakkend zelfbedacht liedje op de melodie van de hit 'Als het avond is' van Suzan en Freek. 'Ik kan het niet hebben als er een beving is, als het beeft, trilt het door elkaar. Wij willen een dorpje waar het veilig is, waar geen beving is voor elkaar. Zeg me dat het goedkomt, geef me stukjes toekomst of moet ik je maar laten gaan.'

'Vet cool en gaaf'

Lyanne Zwart zit op het Hogeland College in Warffum en vond de JongerenTop 'vet cool en vet gaaf'. Zij speelde de hoofdrol in het toneelstuk.

'We wilden daarmee vertellen wat wij van de aardbevingsellende vinden, zodat mensen ons beter begrijpen.'

'Jongeren slimmer dan volwassenen denken'

Volgens publiekstrekker Kelvin Boerma, beter bekend als Kalvijn, moeten volwassenen beter naar de jeugd luisteren. 'Jongeren zijn vaak slimmer dan volwassenen denken', zegt de YouTube-ster die oorspronkelijk uit Meedhuizen komt.

Boerma bezorgde Reinoud de Jong nog knikkende knieën toen hij hem op het podium vroeg omdat hij net als de BN'er uit Meedhuizen komt. 'Dat was heel vet', zegt De Jong na afloop met een glimlach van oor tot oor. 'Maar ik vond het wel heel spannend.'

Plannen

?Zes plannen die op deze dag zijn bedacht, worden ook echt uitgevoerd. De kinderen mochten na afloop kiezen voor welk idee zij zich in de toekomst in willen zetten.

Deze plannen krijgen nog een vervolg: minder plastic, betere voorzieningen, veiligheid, beter milieu/groene energie, beter onderwijs, meer groen (om te voetballen).

Tevreden

Wini Weidenaar van de organisatie kijkt met een tevreden gevoel terug. 'Ik kan wel janken, wat een energie krijg ik van die jongeren.'

In totaal hebben ruim achthonderd kinderen het festival bezocht. En dat smaakt Weidenaar naar meer. 'Zet 2021 maar in je agenda, want dan zijn we er weer.'



