'Het is lastig om verbod op No Surrender te handhaven'

Motorclub No Surrender is, na een uitspraak van de rechtbank in Assen, net als Bandidos, Satudarah en de Hells Angels verboden Maar hoe wordt zo'n verbod uitgevoerd?

Dat is lastig, denkt Berend Roorda. Hij is als jurist verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft onderzoek gedaan naar de bestrijding van zogenaamde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's). Hier valt No Surrender ook onder.

OMG's zijn motorclubs die zichzelf boven de wet plaatsen en misdaad onder leden aanmoedigen en verheerlijken.

Crimineel gedrag reden voor verbod

'In Nederland is de uitvoering van zo'n verbod niet goed geregeld', zegt Roorda. 'Een verbod treedt niet meteen in werking. Eerst heeft de club nog de mogelijkheid tot hoger beroep. Tot die tijd is No Surrender niet verboden.'

In zijn onderzoek deed Roorda de aanbeveling heel duidelijk in de wet vast te leggen wat er precies verboden is. Omdat dat niet duidelijk is, is het lastig een verbod te handhaven.

Crimineel gedrag is ook de reden om de club te verbieden, zoals de rechtbank vrijdag in Assen besloten heeft. No Surrender is een gevaar voor de openbare orde en een groot aantal leden is structureel betrokken bij misdrijven waarvan derden slachtoffer zijn. Het gaat vaak om intimidatie, openlijk geweld en afpersing, zo oordeelt de rechtbank.

Beter geregeld in Frankrijk en Duitsland

De bekende zwarte leren hesjes met doodshoofd erop verdwijnen niet meteen uit het straatbeeld. Roorda heeft ook zijn twijfels of dat überhaupt zal gebeuren.

'In Duitsland en Frankrijk is dat prachtig geregeld in de wet. Daar is precies bepaald wat strafbaar is. Het dragen van een hesje, het vormen van een club, het samenkomen is verboden. In Duitsland gaat zo'n verbod meteen in na uitspraak, hier is dat niet zo.'

Hells Angels gaan door

Er zitten mazen in de wet als het gaat om een verbod op motorclubs. Dat blijkt ook uit de voortzetting van de onlangs verboden Hells Angels. Vanuit de gevangenis liet de voormalige president weten een nieuwe motorclub te starten: MC Hardliners.

'Dit had in bijvoorbeeld Duitsland niet gekund', zegt Roorda. 'Daar is het verbod veel beter dichtgetimmerd dan hier.'

No Surrender gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter om de motorclub te verbieden. Volgens Roorda kan het tot twee jaar duren voor de club daadwerkelijk verboden wordt.

Lees ook:

- Motorclub No Surrender nu ook verboden

- Motorclub No Surrender gaat in beroep tegen verbod