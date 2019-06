Motorclub No Surrender in hoger beroep tegen verbod

No Surrender gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om de motorclub te verbieden.

Dat meldt RTV Drenthe. Vrijdagochtend werd motorclub No Surrender door de rechtbank in Assen verboden. Volgens de rechter is de club in strijd met de openbare orde. Zo hebben volgens de rechter in Assen de leden ernstige strafbare feiten gepleegd.

Wij vinden dat je echt per chapter moet kijken wat er aan de hand is Mark Nillesen - advocaat No Surrender

Advocaat Mark Nillesen van No Surrender ziet genoeg aanknopingspunten in het vonnis om in hoger beroep te gaan. 'Wij hebben altijd gezegd dat er eigenlijk twee clubs zijn. Het noorden en de rest van de club en die worden nu gewoon op een hoop gegooid. Verder hebben we gezegd dat de 'bad standings' waarover wordt gerept helemaal niet meer actueel zijn. En verder vinden wij dat je echt per chapter moet kijken wat er aan de hand is', aldus Nillesen.

Een verbod betekent dat de leden van No Surrender niet meer mogen rondlopen in kleding van de club. Het geld op de bankrekening van de motorclub gaat naar de Staat.

Voorlopig geen ontmanteling en verbod

Omdat de motorclub in beroep gaat wordt de club niet per direct ontmanteld en verboden. Dit gebeurt pas als een hogere rechter uitspraak heeft gedaan.