Founder Talks: 'Zet er een punt achter wanneer je niet fluitend naar je werk gaat'

Wat doe je als de passie is verdwenen? En hoe hou je een 110 jaar oud familiebedrijf relevant en innovatief? Twee ondernemers deelden deze week hun verhaal tijdens de negende editie van Founder Talks in het Groninger Forum.

Door Richard Kootstra

Serie-ondernemer Marc Schriemer en directeur Christel Werkman van Werkman Hoofcare spraken over samenwerken met familie en vrienden, over passies terugvinden en moeilijke beslissingen.

Marc Schriemer richtte samen met zijn studievrienden Jurriaan Wentink en Simon Wesselink iWink op in 2004, krap twee jaar na de dotcom crash. Niet de makkelijkste tijd om een webdevelopment bureau te beginnen, zou je zeggen.

Toch zegt Schriemer: 'Het was niet zo moeilijk eigenlijk. Je leert van de crash hoe het niet moet. Als je afspraken nakomt en kwaliteit levert, dan komen de kansen wel', aldus Schriemer.

Belofte

'Als we niet elke dag fluitend naar het werk gaan, kunnen we er beter een punt achter zetten', was de belofte tussen Schriemer en z'n vrienden. Na tien jaar flinke groei, brak dat moment aan. 'Het was geen makkelijke beslissing en het ging ook niet over één nacht ijs.'

Maar tijdens het proces van de aandelenverkoop, ontstond er wel een nieuw bedrijf, genaamd Leovalor. 'Het is niet makkelijk om de waarde van een bedrijf te bepalen. Omzet op projectbasis geeft niet altijd een goed beeld. En wat is nou gezonde winst? Met Leovalor maken we software om de waarde van bedrijven te bepalen.'

Gedoe

In 2016 kwam daar nog een nieuw bedrijf bij, genaamd tckl. 'Skyboxes bij voetbalwedstrijden zijn vaker leeg dan je denkt', zegt Schriemer. 'Het is ook een hoop gedoe om als sponsor bij te houden wie van je klanten wanneer wil komen en met tckl kun je heel makkelijk uitnodigingen versturen en bijhouden. We hebben al Champions League en Nederlands Elftal wedstrijden mogen regelen, en binnenkort wordt tckl ook gebruikt voor het VIP Deck van Stadspark Live.'

De vierde generatie

Veertig landen

Christel Werkman is de vierde generatie aan het roer van Werkman Hoofcare, met klanten in veertig landen. Maar het bedrijf overnemen, dat was niet vanzelfsprekend. 'Het leek me helemaal niks', aldus Werkman. 'Ik werd ook niet onder druk gezet hoor, maar ik wilde naar Amsterdam, ver weg.'

Na haar studie en een paar jaar werken, wist haar vader haar toch weer uit de Randstad te halen. 'Ik miste de ruimte toch wel en Groningen voelde voor mij altijd als thuiskomen. Ik begon onderop, bij de productie. Dat was in het begin wel even lastig, want je wordt toch als de dochter van de baas gezien.'

Wij zijn gewend om te denken in generaties. Dat is de kracht van een familiebedrijf Christel Werkman - Werkman Hoofcare

De klanten van Werkman zijn vooral hoefsmeden. 'Het is een heel gespecialiseerd ambacht en ze weten vaak meer van paardenhoeven dan de dierenarts. Maar het gaat vooral op basis van gevoel en ervaring, het is niet echt een exacte wetenschap. Wij wilden precies weten hoe een paard beweegt en wat de rol van de hoeven is in de beweging. Daar ligt de basis voor Black, onze slimme sensor.'

'Paarden zijn vluchtdieren', vervolgt Werkman. 'Daarom laten ze ook niet snel zien dat ze pijn of een blessure hebben, totdat het echt niet meer gaat. Met Black meten en houden we bij hoe een paard precies beweegt. Zo kunnen we blessures tijdig zien.'

Open zijn

Het is niet altijd even eenvoudig om met familie samen te werken. 'Natuurlijk heb je wel eens ruzie. Maar we kunnen heel goed familie en bedrijf scheiden wanneer en waar dat nodig is. Je moet open zijn en dingen uitspreken, zodat frustraties zich niet gaan opstapelen. De meeste familiebedrijven houden het niet langer dan drie generaties vol, dus ik ben heel trots dat we nog steeds relevant en innovatief zijn en dat we banen creëren als bedrijf hier in Groningen. Ik hoop dat dat nog eens 110 jaar doorgaat.'

Ondernemers kunnen best wat opsteken van familiebedrijven, meent Werkman: 'Veel bedrijven en ondernemers kijken naar de korte termijn. Wij zijn gewend om te denken in generaties en dat is denk ik ook de kracht van een familiebedrijf. Door ver vooruit te kijken, blijf je relevant.'

