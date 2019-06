VEV '67 in een 'flow' richting bekerfinale

Maar liefst negen bekerwedstrijden speelde VEV '67 uit Leek. En zaterdag is de tiende en de belangrijkste. De ploeg speelt in Emmeloord de finale tegen Flevo Boys.

Makkelijk ging het niet in de eerste twee ronden. De zaterdagtweedeklasser won na strafschoppen van Siddeburen. Musselkanaal werd vervolgens geklopt met 4-3 na een 3-1 achterstand.

Het was de start van een moeizaam seizoen, want ook in de competitie wilde het in eerste instantie maar niet vlotten. Maar na 35 wedstrijden, gerekend vanaf eind september, heeft VEV nog kans op twee prijzen.

Flevo Boys is de favoriet, en daar gaan wij van profiteren Arjan Veenstra - speler VEV'67

De eerste ronde van de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse werd na verlenging gewonnen van Gorecht. De ploeg zit duidelijk in een 'flow'. 'Dit is toch wel de wedstrijd die je wilt spelen. En dan ook nog de finale. Flevo Boys is de favoriet, en daar gaan wij van profiteren.' zegt Arjan Veenstra. De aanvaller scoorde op magistrale wijze in de halve finale tegen Winsum.

Trainer Johan Pitstra weet wat het is om de beker te winnen. Als speler van ACV in Assen mocht hij de cup vasthouden. 'Als wij durven te voetballen dan kan het een leuke wedstrijd worden.' Spits Rense Dijk gelooft ook in een goede afloop. 'Wij gaan ze het zeker lastig maken, dusdanig dat we kunnen stunten.'

Vijf bussen met supporters

Aan steun vanuit Leek zal het niet liggen. Vijf bussen met supporters vertrekken zaterdag naar Emmeloord. 'Dat geeft je energie en dan zie je dat VEV een hechte club is.'

De aftrap van de bekerfinale is zaterdag om 15 uur.