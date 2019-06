Tijdelijke fietsbrug op locatie Paddepoelsterbrug

Er komt een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug over het Van Starkenborghkanaal in Groningen. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag besloten.

De brug komt in plaats van de Paddepoelsterbrug die vorig jaar september werd aangevaren door een binnenvaartschip. In afwachting van de aanleg van de tijdelijke brug overweegt Rijkswaterstaat om een pontje te laten varen.

De minister heeft tevens besloten dat de aangevaren Paddepoelsterbrug niet wordt teruggeplaatst. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) is blij, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld. 'Teleurgesteld dat de oude brug op korte termijn niet wordt teruggeplaatst, maar blij dat de minister het belang ziet van een verbinding op die plek.'

In samenhang kijken we naar een oplossing voor de lange termijn Philip Broeksma - wethouder

De tijdelijke brug zou er volgens Broeksma op z'n vroegst volgend jaar al kunnen liggen. 'Ik heb jaren in Winsum gewoond en op het Zernikecomplex gewerkt. Het is in die zin ook mijn brug, ik ben er honderden keren overheen gefietst. En het voordeel van de tijdelijke brug is dat de boten er onderdoor kunnen, dus je hoeft er niet meer te wachten.'

De fiets- en voetgangersbrug wordt negen meter hoog. Het gaat om een tijdelijke brug, een definitieve oplossing ligt er nog niet. Broeksma: 'We kijken samen met Rijkswaterstaat en de provincie naar een gebiedsgebonden oplossing want er zijn meerdere bruggen over het Van Starkenborghkanaal. In samenhang kijken we naar een oplossing voor de lange termijn.'

Hoofdvaarweg

De vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt een internationale hoofdvaarweg, die door de stad Groningen loopt. 'Dat maakt het bijzonder, en dat maakt ook dat er naar goede oplossingen gezocht moet worden', aldus Broeksma

Minister Van Nieuwenhuizen liet ze eerder deze week in antwoord op Kamervragen van D66 weten dat de locatie van de Paddepoelsterbrug een 'hoog risicoprofiel' op aanvaringen heeft.

In amper acht jaar tijd zijn er zeven aanvaringen geweest. Broeksma: 'Het is een prima plek voor een verbinding, en ik zou het mooi vinden als de brug er ook in de toekomst blijft liggen.'

De kosten voor de tijdelijke brug komen voor rekening van Rijkswaterstaat. Over de exacte kosten wil wethouder broeksma niets zeggen. 'Het gaat in ieder geval om een bedrag met zeven cijfers.'

