Race tegen de klok om boerderij wind- en waterdicht te krijgen

'We doen ons best.', zegt Hogewerf als hij kijkt hoe zijn broers en zwagers alles in het werk stellen om het dak klaar te maken voor het onstuimige weer van vrijdagavond. Veel tijd om zijn verhaal te vertellen, heeft hij dan ook niet, want hulp is gewenst.

'Een oude boom viel over het dak heen en heeft de hals van de boerderij in puin gelegd', vertelt hij snel nog. 'Het was de zwaarste van de vier bomen voor het huis. 's Morgens lag ie daar ineens.'

'We maken het gewoon'

'Wat de schade is? Een aantal uren. En qua geld misschien een paar duizend euro. We maken het gewoon weer en gaan verder.'

Nadat de boom werd weggehaald, konnen de herstelwerkzaamheden beginnen. Een race tegen de klok gezien de weersverwachting van vrijdag.

De race werd gewonnen door Hogewerf en zijn familie. Dankzij een groot zeil en wat andere maatregelen doorstond de boerderij zonder nieuwe schade de buien.