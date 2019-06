De eerste garnalenkoningin van Zoltkamp: 'Dankbaar dat ik het wezen mocht'

Wie het over Pinksteren in Zoutkamp heeft, denkt meteen aan het best bewaarde geheim van het dorp: de jaarlijkse garnalenkoningin.

Louke Bolt weet het nog als de dag van gisteren. In 1959 werd zij gekroond tot de eerste garnalen van Zoutkamp. 'Een hele mooi herinnering. En ik ben ook dankbaar dat ik het wezen mocht', zegt ze zestig jaar later.

De garnalenkoningin werd destijds gekozen als protest tegen het afsluiten van de Lauwerszee en als promotie van de garnalenvisserij.

'Zij is een van ons'

Het wichtje Bolt uit het dorp was een logische keuze. 'We hadden al een binding met de garnalenvissers. Ze hadden wel het gevoel: zij is een van ons.'

Ze gaat niet alleen de boeken in als eerste garnalenkoningin, maar ook als enige die het kroontje meerderen jaren mocht dragen. Drie jaar op rij zelfs.

'Het is een grotere belasting om nu garnalenkoninging te zijn. Je moet eigenlijk het hele jaar door beschikbaar zijn. Als er een bijzonder evenement of vergadering is, dan nodigen ze ook de garnalenkoningin uit.'

'Ik was alleen maar de Tweede Pinksterdag garnalenkoninging. Je spraak een rede uit, maar verder had je geen verplichtingen.'

Wie is de garnalenkongin 2019?

Maandag vaart voor de zestigste keer de garnalenkoningin Zoutkamp binnen. Wie het is, blijft voor haar hofdames en bloemenmeisje tot het laatste moment onbekend. Een ding is wel zeker, de allereerste garnalenkoningin is er in haar geboortedorp hoe dan ook bij.