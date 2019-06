De Noord 9 van zaterdag 8 juni

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Blanks - Don't stop

Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren. Nu heeft Simon onder de naam Blanks zijn eerste hit te pakken in de Noord 9. 'Don 't stop' is al meer dan 200 duizend keer beluisterd op en op YouTube heeft de video's al meer dan 125 duizend vieuws. Ook is het nummer op allerlei landelijke radiozenders te horen, net zoals op Radio Noord. Blanks reist in juni af naar New York. Hij is daar een van de 35 artiesten die zich presenteren op het showcasefestival New York Indie Week. Het showcasefestival, dat officieel A2IM Indie Week heet, duurt vier dagen en trekt zo'n tweeduizend muziekbobo's. Op het festival staan vooral jonge veelbelovende muzikanten die bij kleine, onafhankelijke labels zitten. Eerder stond Jett Rebel op New York Indie Week. Bekijk Blanks video van 'Don't stop' hier.

2. Swinder - Elke dag tot de naacht

Swinder stond al verschillende keren in de Noord 9, oa. met 'Vief veur elf' (#1), 'Twijde Hans' (#1) en 'Vekaanzie' (#1). Met 'Noar Stad' stond de band in 2013 al in de Noord 19, de voorloper van de Noord 9. 'Elke dag tot de naacht' is de nieuwe single van Swinder, voor het eerst in jaren: de band van Bas Schröder en consorten is drie jaar aan het werk geweest voor het nieuwe album 'Nosk' dat in mei verschijnt. 'Het duurde heel erg lang', beaamt Gijs van Veldhuizen (gitaar, toetsen) lachend. 'Maar het gaat om het resultaat en dat is heel erg goed.' In de jaren dat ze werkten aan de opvolger van hun succesvolle debuutalbum uit 2015 kampte de band met een writer's block, was er verdeeldheid over de muzikale richting en braken ze met Excelsior, hun platenlabel. Het nieuwe album Nosk, wat volgens K. ter Laan 'doodstil in de natuur' betekent, is opgenomen onder leiding van singer-songwriter Tim Knol. Gedeeltelijk in zijn studio in Hoorn en gedeeltelijk in Groningen. 'De single gaat over een oud omaatje dat haar man verloren heeft en daar heel verdrietig over is', begint Bas Schröder. ''s Nachts in bed droomt ze nog van hem daarom heeft ze iedere avond zin om naar bed te gaan zodat ze weer even samen zijn.' Schröder kwam op het idee tijdens een van zijn optredens. 'We spelen nog al eens voor bejaarden en iemand uit het publiek vertelde me het verhaal. Ik dacht daar zit wel een liedje in.' Bekijk de clip van 'Elke dag tot de naacht' hier.

3. Mama Maffia - Spaigeltje spaigeltje

Mama Maffia is een rockgroep uit Veendam. Het is voor het eerst dat de mannen in de Noord 9 staan. Mama Maffia bestaat uit zanger en gitarist Mark Ploeger, basgitarist en zanger Peter Bloem en drummer Arjen Arkema. Bekijk de clip van 'Spaigeltje spaigeltje' hier op YouTube.

4. Inge van Calkar - Just

Het is voor Inge niet de eerste keer dat ze in de Noord 9 staat. Haar eerdere noteringen zijn 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015), 'Imaginary' (2017), 'River' (#1 in 2018) en 'Hold you hate you love you leave you' (#1 in 2019). Volgens de zangeres heeft haar muziek nu een nieuwe dimentie, dan toen ze alleen nog accoustische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen. September vorig jaar is haar nieuwe album 'Reset' verschenen, dat heeft ze met twee Groninger en een Duitse producer gemaakt. Inge heeft in het voorprogramma van Gare du Nord gespeeld bij hun 20 concerten. Tijdens festival Eurosonic/Noorderslag heeft Inge met haar band gespeeld op OpenAir, op de Grote Markt in de Stad. Bekijk Inges optreden bij TROS Muziekcafé hier.

5. Fries Wolma & Hennie Dolsma - Wie zingen t zulfde laid

De naam Hennie Dolsma doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, als je denkt aan Groningse muziek. Maar ze is al jaren actief in de scene: als zangeres heeft zij in verscheidene bands gezongen, in oa. The Rockin' Tigers, Dutch Concert met gitarist Erwin Java, Fox the Fox en nu nog steeds in Soultrain. De naam van Fries Wolma is tegenwoordig verbonden aan de band Zuver Scheerwol. Een groot deel van zijn leven -sinds de jaren '60- is hij gitarist van de Groninger beatband The Javelins geweest. Maar ook speelt hij in Ash-Tray, Reno & Frisby en Sundown. Die laatse band scoort een hit in 1976 met het liedje 'One morning in May'. Ook maakt Fries Wolma solo-cd's en schrijft en produceert hij muziek voor anderen (oa. Sijtse Scheeringa, Johan Raspe en de Askay Brothers). De samenwerking van Fries en Hennie begint als Fries een Groningstalige bewerking maakt van 'Shallow' van Lady Gaga en Bradley Cooper. Hij benadert Hennie en samen duiken ze de studio in om 'Wie zingen t zulde laid' vast te leggen. Beluister de single van Fries en Hennie hier hier.

6. Wia Buze - Doe bist mien zunneschien

Bij de opening van het theaterseizoen van theater Geert Teis vorig jaar zaten Wia Buze en Erwin de Vries samen in de kleedkamer. Wia vroeg Erwin om een liedje voor haar te schrijven. Dáár moest Erwin even over nadenken, want dat doet hij eigenlijk nooit (iets voor anderen schrijven). Erwin heeft de tekst en de muziek van 'Doe bist mien zunneschien' geschreven. In de studio van Mark Pepping is het opgenomen en afgemixt. 'Het is zeker een vrolijke zomerse plaat geworden', aldus Mark. En Erwin is er blij mee volgens Wia. 'Hij reageerde heel positief, een echt Wia lied. Je hoort heel goed dat ik het ben en dat het heel goed bij me past', aldus Wia. Het nummer is begin 2020 terug te vinden op het album dat dan verschijnt en waarmee Wia haar 35-jarig jubileum gaat vieren tijdens een kleine theatertour. Beluister 'Doe bist mien zunneschien' hier op Spotify.

7. Lucas & Gea - Dromer

'Dromer' is de 51e single van het duo uit Oude Pekela, vertelt Lucas tijdens het optreden op Podium Noord tijdens het Bevrijdingsfestival in Groningen. Lucas & Gea staan sinds de eeuwwisseling samen op het podium. Hun eerste hit is meteen een knallend succes: 'Steeds weer huil je' wordt in korte tijd het meest gedraaide nummer op Radio Noord. Van het album met dezelfde naam zijn tienduizenden exemplaren verkocht. Dit alles luidt een succesvolle carrière in met heel veel optredens, een theatertournee, tv-specials, een eigen reality-serie op TV Noord, een eigen platenlabel en veel hits. Eerdere noteringen van Lucas & Gea in de Noord 9 zijn 'Veranderd in een ander' (2016), 'Ik gaf jou alles' (2016) en 'Ogen zeggen meer dan duizend woorden' (2017). Beluister 'Dromer' hier

8. Los Cascos - Vive la vie

'Het nummer gaat over vrijheid', vertelt Los Cascos-zanger Oscar Molina. 'Het gaat over dat het niet uit maakt waar je vandaan komt, wat je achtergrond is, je kleur, taal of geloof. Het maakt niet uit.' De inspiratie voor deze vierde single van Los Cascos haalt Molina uit het nieuws. 'Soms doe je het nieuws aan en zie je allerlei nare dingen en vraag je je af waarom? Op zo'n moment komt er een melodie in mijn hoofd, pak ik mijn gitaar en komt het liedje.'

De eerste single van Los Cascos 'Tu tierra' is in 2016 direct een regionale hit en staat twee weken op #1 in de Noord 9. Ook kiezen Radio Noord-luisteraars het tot Grootste Zomerhit van 2016. Zangeres Willemijn van Sellingen herinnert zich het moment dat ze voor het eerst merkte dat 'Tu tierra' een hit was. 'Ik ging toen met Oscar naar het Hoornsemeer en toen we daar aankwamen hoorde ik vaag bekende muziek. Toen ik rond keek zag ik een man en een vrouw in een cabriolet swingen op 'Tu tierra'. Dat is wel een momentje waar veel muzikanten blij van worden.' Behalve Willemijn van Sellingen en Oscar Molina bestaat de band uit Bert Meis (gitaar), Erik Drent (bass), Dani Brands (keyboards), Djai-Mac Wolthof (drums), Marten Miedema (trompet), Joni Fens (sax), Raphael Tahapary (percussie) en Stephan Zwerwer (keyboards). Beluister 'Vive la vie' hier.



9. Richard & Ronald - Prachteg stee

Duo dat is gevormd door Richard Hoek uit Usquert en Ronald Nihot uit Leek. Na een aantal gezamelijke optredens smaakte de samenwerking naar meer en begonnen de mannen met het schrijven en componeren van voornamelijk Groningstalige, maar ook Nederlandstalige liedjes. Beluister 'Prachteg stee' hier.